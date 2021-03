Pomnik Przyrody na Wyspie Młyńskiej?

Pod koniec ubiegłego roku do Urzędu Miasta w Iławie wpłynął wniosek jednej z mieszkanek o przyznanie wierzbie znajdującej się na terenie tzw. Wyspie Młyńskiej tytułu Pomnika Przyrody.

Chodzi tu o wierzbę białą (łac. Salix alba), której obwód na wysokości 130 cm od ziemi wynosi aż 549 cm!

Jak czytamy we wniosku: "Teren Wyspy Młyńskiej objęty jest Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy. Ustanowienie nowego pomnika przyrody na tym terenie znacząco podniosłoby rangę tego obszaru. Byłby to pierwszy pomnik przyrody na terenie całego miasta".

Dodatkowym argumentem za jest fakt, że wierzba rośnie tuż przy trasie popularnego szlaku spływu kajakowego łączącego Jezioro Jeziorak z Drwęcą oraz przy stale rozbudowującej się trasie rowerowej. Byłaby to więc dodatkowa atrakcja turystyczna miasta.

– Mimo tego, że według naszej oceny drzewo nie jest w najlepszej kondycji zdrowotnej, gdyż wewnątrz jego pnia rozpoczęły się już procesy rozkładu, to jest to egzemplarz bardzo cenny zasługujący na miano pomnika. Zanim to jednak nastąpi konieczne jest przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych - mówi Julia Bartkowska z Wydziału Utrzymanie Mienia Komunalnego.

Według opinii eksperta, dendrologa z Sekcji Drzew Pomnikowych Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, drzewo jest co prawda naruszone „zębem czasu”, ale może żyć jeszcze wiele lat i powinno być objęte ochroną jako Pomnik Przyrody, ponieważ stanowi wartość kulturową i edukacyjną.

Proponowana nazwa dla wierzby to „Wierzba Młynarka”, która odwołuje się do podania lokalnego związanego z funkcjonowaniem na tym terenie młyna i postaci Młynarki. Na jej grobie, tuż przy rzece miało wyrosnąć drzewo, mocna i dorodna wierzba, która niosła żyzność ziemi i dostatek okolicznym mieszkańcom.

O tym, czy rzeczywiście wierzba ta zostanie ustanowiona pomnikiem przyrody zadecydują radni miejscy podejmując stosowną uchwałę, którą burmistrz Dawid Kopaczewski zamierza przygotować już niebawem.

red

ilawa@gazetaolsztynska.pl

źródło: Życie Powiatu Iławskiego / UM Iława