Dziś Dzień Żołnierzy Wyklętych. Czy wiemy, co to znaczy? [SONDA]

Sprawdzaliśmy dziś, czy przechodnie wiedzą, dlaczego przy ulicach łopoczą flagi Polski. Okazało się, że tak, wiemy, jaka to okazja, natomiast niekoniecznie umiemy powiedzieć więcej na ten temat. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto państwowe dość młode, bo ustanowione w 2011 r. "Święto to jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata" - czytamy w Wikipedii.

Co roku 1 marca Ruch Narodowy organizuje w Iławie Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, tym razem jednak z przemarszu przez miasto zrezygnowano. Łukasz Tulwiński poinformował nas, że powodem jest pandemia i tym razem skupiono się tylko na odwiedzeniu grobów żołnierzy podziemia niepodległościowego z Ziemi Lubawskiej.

Warto dodać, że w Iławie mamy pierwsze w Polsce Osiedle Żołnierzy Wyklętych.

OBEJRZYJ NASZĄ SONDĘ



Edyta Kocyła-Pawłowska

e.kocyla@gazetaolsztynska.pl