NASZA AKCJA || Kończy się głosowanie na SuperSołtysa

Tylko do wtorku (2 marca) można jeszcze oddać głos na swojego ulubionego sołtysa. Nasz Plebiscyt na SuperSołtysa dobiega do końca.

Jutro (wtorek, 2 marca) minutę przed północą zakończy się głosowanie na SuperSołtysa. To zatem ostatnie chwile, by docenić swojego sołtysa i wysłać na niego głos. Warto choćby w ten sposób pokazać, że nasz sołtys jest dla nas ważny i robi dobrą robotę. Przez 1,5 miesiąca przedstawiliśmy Państwu wielu z nich. Natomiast na naszej liście jest aż 120 sołtysów! Jedni są sołtysami od wielu kadencji, inni dopiero zaczynają swoją przygodę. Jest wśród naszych sołtysów sporo kobiet, są też: przyszły teść i zięć. Sołectwa, w których gospodarzą, także są bardzo zróżnicowane: od malutkich z 200 dorosłymi mieszkańcami, po wielowioskowe, w których mieszka nawet 500 dorosłych osób. Charakter każdego sołectwa jest inny, a więc i problemy, z którymi zmagają się sołtysi, bardzo różne. Na przykład: śmieci we wsi turystycznej, oddalenie od dużych ośrodków, wykluczenie transportowe, przestępczość. A także - brak integracji młodszych i starszych mieszkańców

Dlatego chylimy czoła przed każdym sołtysem, który postanowił aktywnie działać w swoim sołectwie i już dziś gratulujemy tej aktywności.

Kto w tej chwili prowadzi w naszym powiecie, a który z naszych sołtysów/sołtysek dobrze sobie radzi w rankingu regionalnym? Przybliżamy to poniżej. W tej chwili dwie pierwsze osoby mają identyczną liczbę głosów - ale do jutrzejszego wieczora wszystko się jeszcze może zmienić!

DO KIEDY TRWA GŁOSOWANIE?

Głosowanie potrwa do 2 marca 2021 r. do godz. 23.59. Koszt jednego sms-a wynosi 2,46 zł brutto. Numery znajdują się przy każdym z nazwisk wymienionych poniżej.

RANKING REGIONALNY



Oto lista sołtysów z powiatu iławskiego, na których można głosować w naszej akcji SuperSołtys 2021.

SUPER SOŁTYS 2021 - Lista kandydatów

(wyniki aktualizowane są na bieżąco)





Konkursy na SuperSołtysa 2021 danego powiatu odbywają się we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Sołtys, który uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms-ów nadesłanych w głosowaniu w całym regionie otrzyma tytuł: SuperSołtysa 2021 województwa warmińsko-mazurskiego. Kolejnym dwóm kandydatom zostaną przyznane tytuły Srebrnego i Brązowego Sołtysa województwa warmińsko-mazurskiego.

Edyta Kocyła-Pawłowska

