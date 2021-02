Jezus kazał mu przyjechać do dziewczyny

Na posesję kobiety przyjechał samochodem znajomy jej córki. Kobiety jednak nie życzyły sobie obecności mężczyzny i poprosiły policjantów o pomoc z wyproszeniem mieszkańca powiatu ostródzkiego. Mężczyzna twierdził, że widział postać Jezusa, która kazała mu przyjechać do dziewczyny.

Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o awanturze w gminie Iława. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. Okazało się, że na posesję zgłaszającej przyjechał samochodem znajomy jej córki. Kobiety jednak nie życzyły sobie obecności mężczyzny i poprosiły policjantów o pomoc z wyproszeniem mieszkańca powiatu ostródzkiego. Funkcjonariusze mieli duży problem z porozumieniem się z 25–latkiem. Mężczyzna wypowiadał się nielogicznie, twierdził, że widział postać Jezusa, która kazała mu przyjechać do dziewczyny. Policjanci zbadali trzeźwość mężczyzny oraz skontrolowali, czy nie prowadził samochodu pod działaniem narkotyków. Wstępne badanie wskazało, że mieszkaniec powiatu ostródzkiego kierował volkswagenem pod działaniem środków odurzających. Od mężczyzny została pobrana krew do badania. Mundurowi zatrzymali prawo jazdy 25–latkowi i osadzili go w policyjnej celi.

Pomimo wielu apeli policji nadal odnotowywane są przypadki osób, którzy wsiadają za kierownice po alkoholu, narkotyków lub których brawura i lekkomyślność stwarza zagrożenie na drodze. Ryzykują oni nie tylko swoje życie, ale również swoich bliskich i innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy – na drodze kierujmy się rozsądkiem.



