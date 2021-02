Belki spadły z naczepy i uszkodziły latarnię

Oficer dyżurny został poinformowany o zdarzeniu drogowym na jednej z iławskich ulic. Funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego pojechali na miejsce, gdzie okazało się, że kierujący zespołem pojazdów składającym się z ciągnika wraz z naczepą miał nieprawidłowo zabezpieczony ładunek. Kiedy przejeżdżał przez rondo, znajdujące się na naczepie belki zsunęły się i uszkodziły znak drogowy oraz latarnię. Funkcjonariusze przeprowadzili na miejscu czynności. 63-latek za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

Policja przypomina!

Przepisy bardzo dokładnie regulują zasady, które powinniśmy przestrzegać przewożąc ładunek. Ważną i pierwszą zasadą jest to, że nie może on spowodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub ładowności pojazdu. Nie powinien zmieniać położenia, jak wydarzyło się to w przedstawionej powyżej sytuacji ani wywoływać nadmiernego hałasu. Do kierowcy należy, więc odpowiednie zabezpieczenie ładunku (np. pasy, plandeki, itp).

Pamiętajmy, że wszelkie urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa ładunku powinny być chronione przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy. Wszystkie te przepisy, zasady oraz regulacje zawarte są w dziale dot. warunków używania pojazdów w ruchu drogowym (art. 61 Ustawy Prawo o ruchu drogowym). Nagłe przemieszczenie się ładunku i wypadnięcie z auta może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu innych jego użytkowników.

