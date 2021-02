Ninja Series, skoki na nartach wodnych itd. — oby tylko covid-19 nie pokrzyżował tych planów

KWIECIEŃ

24-25.04.2021 r. Wyścig Pięciu Jezior

Tegoroczna edycja wchodzi w cykl Milko Mazury MTB.

Milko Mazury MTB to cykl wyścigów kolarskich rozgrywanych pośród malowniczych warmińsko-mazurskich jezior. To okazja do przeżycia niezapomnianej, sportowej przygody połączonej z dobrą zabawą i zdrową rywalizacją. Cykl organizowany jest z myślą o zawodowych kolarzach i rozpoczynających swoją przygodę z kolarstwem górskim amatorach. Milko Mazury MTB to nie tylko zawody na czterech różnych dystansach dla dorosłych,

to także wyścigi dla dzieci i młodzieży. Sposób na aktywne spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi.

Trasa wyścigu zaczyna się i kończy w Iławie, mieście, które słynie z wielu ścieżek rowerowych.

04.2021r.

Finał Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Dzieci „O Puchar Tymbarku”

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największy nie tylko w Polsce, ale i w Europie turniej piłkarski dla dzieci ze szkół podstawowych, którego mecze finałowe odbywają się co roku na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie, bezpośrednio przed finałem Pucharu Polski.

Turniej rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych: U-8, U-10 i U-12. Główne cele turnieju to promocja piłki nożnej i aktywnego spędzania czasu wśród dzieci, wyłanianie piłkarskich talentów oraz spełnianie dziecięcych marzeń. We wszystkich edycjach wzięło łącznie udział już blisko 2,5 miliona dzieci, a 1/3 uczestników to dziewczęta. Rozgrywki swoim zasięgiem obejmują całą Polskę – wszystkie gminy, powiaty oraz województwa – i kończą się 2 maja meczami finałowymi. Znakiem rozpoznawczym turnieju jest wysoki poziom sportowy oraz ogromna dawka pozytywnych piłkarskich emocji, a także wyjątkowa nagroda główna – spotkanie z piłkarzami Reprezentacji Polski wraz wyjazd na mecz Biało-Czerwonych.

MAJ

7-9.05.2021r. Regaty Pomarańczowe

Regaty z pomarańczą w tle, mają swoją 36. letnią tradycję. Pomysłodawcy regat

to Stanisław Kasprzak, który razem z Marianem Skubijem (ówczesnym dyrektorem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Iławie) zorganizowali pierwsze regaty w 1984 roku. Pierwsza skrzynka pomarańczy płynęła wówczas ponad miesiąc do Iławy i do dziś jest ona nagrodą główną dla najlepszej drużyny regat. To, co charakteryzuje Regaty Pomarańczowe to atrakcyjne nagrody i rodzinna atmosfera.

05.2021r. Pomarańczowy Rajd Rowerowy

Rajd organizowany jako jedno z wydarzeń podczas obchodów "Dnia Króla Holandii". Rajd ma na celu aktywne spędzanie czasu i przejazd rowerami ulicami miasta Iława.

05.2021r. Otwarte Mistrzostwa Iławy w Brydżu Sportowym

05.2021r. Ninja Series

Zawody na krótkich torach przeszkód. Uczestnicy rywalizować będą nie tylko

z torem, ale również ze sobą i upływającym czasem.

CZERWIEC

06.2021r. Ogólnopolski Turniej Koszykówki „BrokenBall” i 3x3 Iława

Broken Ball to połączenie największego turnieju koszykówki 5×5 w północnej Polsce z szeregiem wydarzeń skierowanych w stronę społeczności lokalnej.

3x3 Otwarty Turniej koszykówki na świeżym powietrzu. Miejsce: sala SP nr 1, hala sportowo-widowiskowa oraz parking przed halą.

06.2021r. X Rajd Pływacki Wokół Małego Jezioraka

Organizator: Stowarzyszenie Szkoły Pływania „Orka” Iława. Pływacka rywalizacja odbywa się na kilku dystansach.

06.2021r. Memoriał Benedykta Gaca i Józefa Łobockiego w Piłce Nożnej

Różne kategorie wiekowe. Miejsce: stadion miejski.

06.2021r. Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych.

06.2021r. Iławska Sztafeta Biegowa Wokół Jezioraka

Wokół najdłuższego w Polsce jeziora Jeziorak położonego w obrębie Pojezierza Iławskiego odbywa się Iławska Sztafeta Biegowa organizowana z okazji utworzenia Zakładu Karnego w Iławie. Iławska Sztafeta Biegowa wokół Jezioraka organizowana jest dla obecnych i byłych funkcjonariuszy SW, członków ich rodzin, partnerów i gości.

06.2021r. Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej „Skrzat Cup”

LIPIEC

10.07.2021r. Lato z Motorowodniakami

Dzieci i młodzież będą mogły przejść szkolenie z bezpieczeństwa oraz podstaw

techniki jazdy na nartach wodnych za motorówką. Miejsce: akwen Mały Jeziorak.

11.07.2021r. Mistrzostwa Iławy w slalomie na nartach wodnych za Motorówką dla amatorów

Miejsce: akwen Mały Jeziorak (udział dla wszystkich chętnych)

17.07.2021r. Mistrzostwa Polski w skokach na nartach wodnych za motorówką

Miejsce: akwen Mały Jeziorak.

18.07.2021r. Mistrzostwa Polski w slalomie na nartach wodnych za motorówką

Miejsce: akwen Mały Jeziorak.

07.2021r. VII Ogólnopolskie Regaty Smoczych Łodzi „O Złote Wiosło Jezioraka”

Organizator „Drakens Iława”, sekcji Klubu Wioślarskiego WIR

Miejsce: akwen Mały Jeziorak.

07.2021r. Cykl Turniejów Siatkówki Plażowej „Lato z Beach-Volley”

Miejsce: plaża miejska przy ul. Kajki.

07.2021r. Cykl turniejów, zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach „Wakacji Na Orliku”

Miejsce: Orliki os. Lipowy Dwór oraz os. Lubawskie.

07.2021r. Wojewódzkie zawody o Puchar Prezesa IKS Morena w strzelectwie laserowym dla osób niedowidzących i niewidomych

07.2021r. Spływ Kajakowy z Iławskim Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji.

Spływ kajakowy rzeką Iławką i Drwęcą.

07.2021r. Armagedon Active

Armagedon jest biegiem ekstremalnym, przełajowym z przeszkodami sztucznymi

i naturalnymi. Zadaniem uczestnika biegu jest jego ukończenie z jak najlepszym wynikiem – zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie przy pokonywaniu przeszkód i działać zespołowo.

07.2021r. BVB Evonik Fußballakademie

Obóz organizowany w ramach BVB Evonik Fussballakademie, to pięciodniowe wakacje z piłką. W ramach treningów trenerzy, którzy przyjadą na tę okazję do Iławy specjalnie z Dortmundu, będą zwracać uwagę nie tylko na piłkarski elementarz, ale także na takie rzeczy jak umiejętność pracy w grupie, zasady fair play czy najważniejsze zasady zdrowego życia.

31.07.2021r. XX Ogólnopolskie Regaty Oldbojów w Klasie Optimist „Yellow Cup”

Jedne z najbardziej niezwykłych, a na pewno najbardziej pozytywnych ("optimistycznych") regat żeglarskich w naszym kraju.

Miejsce: akwen Duży Jeziorak.

SIERPIEŃ

08.2021r. Cykl Turniejów Siatkówki Plażowej „Lato z Beach-Volley” Miejsce: plaża miejska przy ul. Kajki

08.2021r. Cykl Turniejów, zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach „Wakacji Na Orliku”

Miejsce: Orliki os. Lipowy Dwór oraz os. Lubawskie

08.2021r.

Regaty Pucharu Polski Jachtów Kabinowych „O Żeglarski Puchar Iławy”

Jak co roku, w ostatni weekend sierpnia przybywają do Iławy na jezioro Jeziorak załogi jachtów biorących udział w współzawodnictwie Pucharu Polski Jachtów Kabinowych. Jest to najstarszy cykl regat żeglarskich w Polsce.

Organizowane w Iławie regaty zostały trzykrotnie wyróżnione regatami roku w Polsce, jako organizator eliminacji (za regaty w roku: 2010, 2012, 2017 ). Udział w nich biorą aktualni i byli mistrzowie świata jak i Europy, startują również firmowe zespoły reklamujące stocznie oraz producentów branży żeglarskiej.

W całej historii regat PPJK dość znaczący udział mają przedstawiciele żeglarstwa Pojezierza Iławskiego.

Miejsce: akwen Jezioraka.

08.2021r. Zawody Wędkarskie „Ukleja 2020” – akwen Małego Jezioraka

08.2021r. Letni Kurs Samoobrony dla Kobiet z Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

WRZESIEŃ

4-5.09.2021r. XLIX Regaty Turystyczne „O Błękitną Wstęgę Jezioraka 2021”

Rywalizacja odbywać się będzie w klasach T1, T2, T3, Open oraz otwartopokładowej. Wyścig na trasie Iława – Siemiany. Miejsce: akwen Jezioraka

05.09.2021r. XI Iławski Półmaraton i imprezy towarzyszące

Ulice Iławy i okolic (trasa biegu głównego: Iława – Tynwałd – Jażdżówki – Szałkowo)

Iławski Półmaraton La Rive to impreza biegowa dostępna dla każdego amatora/ki,

jest w części rozgrywany w otulinie parku krajobrazowego. Częścią projektu Iławskiego Półmaratonu są biegi dla przedszkoli i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać” i bieg „Młody maratończyk” skierowany do grup młodzieżowych.

09.2021r. Narodowy Dzień Sportu

Narodowy Dzień Sportu to wyjątkowy dzień w roku, kiedy chcemy zwrócić uwagę

na wszystkich, którzy kochają sport. Razem pokażmy jak wielu Polaków żyje aktywnie! W tym dniu zostaną zorganizowane Iławskie Targi Sportu, gdzie będzie można zapoznać się z dyscyplinami sportu, które można trenować w Iławie.

PAŹDZIERNIK

10.2021r. Inauguracja rozgrywek Iławskiej Ligi Tenisa Stołowego. Sezon 2021/2022

LISTOPAD

11.11.2021r. Turniej Piłki Siatkowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Miejsce: hala sportowo-widowiskowa

24.11.2021r. Inauguracja rozgrywek Iławskiej Ligi Futsalu sezon 2021/2022

Miejsce: hala sportowo-widowiskowa

GRUDZIEŃ

12.2021r. Impreza integracyjna „Mikołajki” – lodowisko

12.2021r. Wojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej „Skrzat Cup”

Szczegółowe daty będą podawane na bieżąco bliżej planowanej imprezy.

Ponadto ICSTiR będzie organizatorem bądź współorganizatorem:

- zawodów w ramach kalendarza Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Olsztynie (szczeble: miejskie, powiatowe, rejonowe, regionalne oraz mistrzostwa województwa)

- zawodów i rozgrywek w ramach kalendarza związków i klubów sportowych,

- rozgrywek Iławskiej Ligi Tenisa Stołowego,

- imprez organizowanych na pozostających w zarządzie ICSTiR kompleksach boisk „Orlik” na os. Lipowy Dwór oraz os. Lubawskie,

- obozów sportowych w okresach ferii zimowych oraz wakacyjnym,

- planowane rozegranie Iławskiej Ligi Siatkówki, miejsce: hala sportowo-widowiskowa

red. zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl

źródło: ICSTiR