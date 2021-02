Porażka szczypiornistów Jezioraka. Punktów trzeba szukać w kolejnych meczach

Właśnie od relacji z Gdańska, gdzie w ostatni weekend doszło do turnieju 1/8 finałów mistrzostw Polski juniorów, zaczynamy wyjątkowo nasz raport z II-ligowych boisk.

Szczypiorniak mierzył się z poważnymi firmami w świecie krajowego handballa, a taki Orlen Wisła Płock to gigant na mapie polskiego szczypiorniaka (także jeśli chodzi o szkolenie młodzieży). Co z tego jednak, skoro to drużyna z Olsztyna pojechała do Trójmiasta jak po swoje — zespół trenera Konstantego Targońskiego wygrał trzy spotkania i z pierwszego miejsca awansował do turnieju ćwierćfinałowego.

— Orlen Wisła to rzeczywiście wielki klub piłki ręcznej, jednak jeśli chodzi akurat o rywalizację w tej grupie wiekowej, to ostatnio Wisła nas nie potrafi pokonać, choć nasze mecze są zawsze zacięte. W Gdańsku było zresztą podobnie, o czym świadczy wynik — mówi Targoński.

Szczypiorniak w piątek pokonał Kusego Kraków, w sobotę wygrał z ekipą z Płocka, a w niedzielę rozprawił się w meczu z Wybrzeżem I Gdańsk — ten ostatni wynik miał duży wpływ na klasyfikację końcową trójmiejskiego turnieju. Szczypiorniak zajął pierwsze miejsce i teraz sposobić się będzie do ćwierćfinałów — te rozegrane zostaną w pierwszy weekend marca (5-7.03), prawdopodobnie w Bartoszycach.

WYNIKI TURNIEJU 1/8 MP JUNIORÓW:

Szczypiorniak Olsztyn — Kusy Kraków 30:22 (13:9)

Orlen Wisła Płock — Szczypiorniak Olsztyn 24:27 (12:11)

Wybrzeże I Gdańsk — Szczypiorniak Olsztyn 26:32 (11:16)

SZCZYPIORNIAK (skład i bramki z meczu z Wybrzeże I Gdańsk): Ałaj 2, Masłowski, Kusiak — Reszczyński 6, Retkiewicz 5, Safiejko 5, Graczyk 4, Targoński 4, Kulas 2, Lewalski 2, Bądzelewski 1, Domagalski, Fabisiak 1, Leszczyński 1, Rakowski, Warmiński,

Tabela



1. Szczypiorniak 9 89:72

2. Orlen Wisła 6 99:76

3. Wybrzeże I 3 83:84

4. Kusy 0 66:105



II LIGA

Jeziorak Iława — Handball Czersk 22:27 (11:11)

JEZIORAK: Prorok, Pająk, Dudek — Kamiński 7, Dembowski 4, Rogala 3, Giżyński 3, Dembowski 2, Przesowa 1, Trautsol 1, Baliński 1, Piekarski,

Niespodzianki nie było, w Iławie komplet punktów zgarnął wyżej notowany Handball.

— W pierwszej połowie zagraliśmy fajny mecz, dobrze to wyglądało, a i na tablicy wyników był remis — relacjonuje Marek Woronowicz, trener Jezioraka.

— W drugiej połowie rywale uciekli nam na kilka bramek i już nie byliśmy w stanie ich dogonić. Potrafiliśmy sobie stwarzać pozycje rzutowe ze skrzydeł. Gdybyśmy tego nie robili, to byłby dla nas dramat. Ale pewne uwagi do gry mojego zespołu mam, zwłaszcza jeśli chodzi o skuteczność. Jakoś nie radzimy sobie z tymi silniejszymi rywalami, więc punktów trzeba będzie szukać w meczach z zespołami będącymi niżej w tabeli — dodaje szkoleniowiec iławskiego II-ligowca.

>>> We wtorek 2 marca Jeziorak gra na wyjeździe z MKS-em Brodnica (początek o 20.15), a cztery dni później (sobota 6 marca) na swoim terenie zmierzy się z Jedynką Morąg.

AZS UKW Bydgoszcz — Jedynka Kodo Morąg 34:33 (15:17)

JEDYNKA: A. Zalewski, Pasymowski 5, Zaborowski 5, Jastrzębski 4, Buluk 4, Idzikowski 4, Liszewski 3, Koprowski 3, Kosiński 2, Bartnicki 2, Sz. Zalewski 1, Maszkiewicz,

POZOSTAŁE WYNIKI 12 KOLEJKI:

Blejkan Gryfino — MKS Brodnica 29:19 (14:11)

środa, 10 marca:

SMS II Kwidzyn — Sambor Latocha Agropom Tczew

niedziela, 28 lutego:

19:00: AZS UMK Toruń — Szczypiorniak Olsztyn

PO 12 KOLEJKACH



1. Blejkan 33 394:256

2. Handball 25 418:389

3. Brodnica 24 393:363

4. Szczypiorniak 22 286:261

5. Sambor 20 323:304

6. AZS UKW 13 361:434

7. SMS II 11 278:306

8, Jeziorak 10 277:321

9. Jedynka 8 324:370

10. AZS UMK 8 339:389



