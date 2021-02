Pieszą odwieziono do szpitala

Trudno się prowadzi samochód w trudnych warunkach. Nie zmienia to faktu, że ostrożności nigdy nie za wiele, niezależnie od tego, czy pada śnieg, deszcz, czy też świeci słońce. Ci kierowcy do tej zasady się nie zastosowali.

Wczoraj (18 lutego) kilka minut przed godziną 10:00 funkcjonariusze zostali poinformowani o potrąceniu pieszej. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce. Okazało się, że 61-latek kierujący citroenem, zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych, nie zachował szczególnej ostrożności i doprowadził do potrącenia pieszej znajdującej się na przejściu. Kobieta z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala.

Natomiast w Biskupiczkach policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego toyotą. Mężczyzna w terenie zabudowanym jechał z prędkością 106 km/h. Mieszkaniec powiatu grudziądzkiego za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości został ukarany mandatem oraz punktami karnymi. Stracił również swoje prawo jazdy. Teraz będzie mógł odzyskać uprawnienia najwcześniej za 3 miesiące.

Tymczasem w gminie Lubawa 31-latek kierujący vw na prostym odcinku drogi podczas wykonywania manewru wymijania zjechał na przeciwległy pas ruchu z powodu zaśnieżenia swojego pasa. Doprowadził w ten sposób do zderzenia czołowego z jadącym z naprzeciwka fordem.

Policja przypomina!

Reaguj na niebezpiecznie zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Każdy nawet anonimowo pod numerem telefonu 112 lub 997 może powiadomić najbliższą jednostkę policji o takim fakcie. Policjanci sprawdzą każdy sygnał.

KPP Iława/red.