Miał przy sobie biały proszek

Iławscy policjanci w trakcie wykonywania czynności służbowych ustalili, że mieszkaniec Susza może posiadać przy sobie środki odurzające. Kiedy funkcjonariusze zauważyli 37-latka, wylegitymowali go, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali. Informacje posiadane przez policjantów potwierdziły się. Mieszkaniec Susza posiadał przy sobie biały proszek, który po badaniu narkotestem okazał się amfetaminą. Policjanci zatrzymali mężczyznę i osadzili w policyjnej celi. 37-latek usłyszał zarzut, do którego się przyznał. Teraz czeka go kara 2 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz opłata kosztów sądowych w całości.

Przypominamy, że posiadając nawet niewielką ilość narkotyków, można usłyszeć zarzuty.

KPP Iława/red.

