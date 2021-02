KRONIKA POLICYJNA || Ponad 2 promile i jeszcze jechał

Mimo licznych apeli do kierowców o zachowanie rozwagi i szczególnej ostrożności na drogach, w dalszym ciągu zdarzają się kierujący, którzy zdecydowali się prowadzić pojazd będąc pod wpływem alkoholu czy nie posiadając do tego uprawnień. Tak też było w przypadku 36-latka i 24-latka, którzy zostali zatrzymani przez policjantów.

Policjanci z iławskiego ruchu drogowego patrolując teren miasta i gminy zatrzymali do kontroli drogowej kierującego oplem. W trakcie czynności policjanci wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że mieszkaniec Iławy kierował samochodem, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a po wykonaniu czynności, zwolnili 36-latka.

Kolejnego kierującego zatrzymali policjanci w Zalewie. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że 24-latek jeździł volkswagenem, nie posiadając do tego uprawnień, a samochód nie miał ważnych badań technicznych. Mężczyzna za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem.

Policja przypomina!

Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą nawet 2 lat pozbawienia wolności. Do tego sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten jest orzekany, to 3 lata. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą się też liczyć z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych w przypadku osoby, która po raz pierwszy dopuściła się takiego czynu. W sytuacji, kiedy osoba po raz kolejny kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości, świadczenie pieniężne jest nie mniejsze niż 10 tysięcy złotych.

KPP Iława/red.