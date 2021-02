Sołtyska Karina Cyganowska dba o psy i czystość wsi

Apel Kariny Cyganowskiej o wpuszczanie psów do domu przy dużych mrozach obiegł Polskę. To sołtyska Siemian w gminie Iława. Ona również startuje w naszym Plebiscycie na SuperSołtysa.

Karina Cyganowska jest sołtyską sołectwa Siemiany. Jej post na FB stał się wiralem, to znaczy, że obiegł internetową Polskę i wrócił do niej w postaci pozytywnych reakcji. Było to ogłoszenie z prośbą o wpuszczanie psów do domów podczas silnych mrozów. Udostępniono je prawie dwa tysiące razy. – Ogłoszenie było tak naprawdę skierowane do mieszkańców naszego sołectwa – opowiada pani Karina. – Jedno powiesiłam w sklepie, ale pomyślałam, że nie wszyscy do sklepu przychodzą.

I tak "kartka" trafiła na Facebooka.



– U nas aż takiego dużego problemu z psami nie ma, ale pomyślałam, że i tak ludziom przypomnę, tak na wszelki wypadek – opowiada sołtyska. – Cieszę się bardzo, że to poszło gdzieś dalej i że był taki odzew. Było mi bardzo miło. Ludzie do mnie pisali, że dobry apel napisałam, bo psy przecież marzną. Nie spodziewałam się tego.

Do pani Kariny odzywali się ludzie z Wrocławia, Warszawy, Krakowa i innych miast i wsi. – Mam nadzieję, że ten mój odzew jakoś zadziałał.

Sama ma psa, który mieszka w kojcu, ale zimą przebywa w domu.

Sołtyską jest już drugą kadencję, łącznie sześć lat. Miejscowość ma swoją specyfikę, inne problemy, bo to tu przyjeżdża wielu turystów.

Największa bolączka? Śmieci, zwłaszcza latem. – Im więcej turystów, tym lepiej, wiadomo! – mówi pani Karina. – Jednak za turystami przychodzą śmieci.

Zwłaszcza w weekendy, gdy podczas pandemii wiele osób chciało choć na chwilę zanurzyć się w wodzie na pięknej siemiańskiej plaży nad Jeziorakiem. Do tego niestety ludzie wynoszą z łódek lub przywożą całe wory ze śmieciami i je zostawiają na chodniku, przy małych koszach na śmieci. Po kilku godzinach do odpadów dobierają się zwierzęta. Spędza to sen z powiek sołtysce. – Wójt zapewnił mnie, że ma już pewne rozwiązanie i tym razem będzie lepiej – mówi sołtyska.

Latem prowadzi własną działalność gospodarczą, czyli sklep. Po każdym zakończonym w Siemianach sezonie, który dla niej przecież jest pracowity, stara się wyjechać za granicę i odpocząć. A najlepiej odpoczywa się jej w Grecji!

Na razie niczego nie planuje, bo, jak mówi, nie wiadomo, jak będzie. Myślami jednak często wraca do tamtych pięknych widoków...

Karina Cyganowska bierze udział w naszym Plebiscycie na SuperSołtysa.



Edyta Kocyła-Pawłowska

fot. archiwum prywatne