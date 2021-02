Skradzione grzejniki były za ciężkie. Na szczęście są sanki

Dzielnicowi zatrzymali dwóch mieszkańców Iławy, którzy włamali się do opuszczonego domu i ukradli grzejniki. — Mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Teraz grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności — mówi asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

W trakcie obchodu rejonu służbowego iławscy dzielnicowi ustalili, że doszło do włamania do opuszczonego domu — sprawcy po wybiciu szyby w oknie dostali się do środka, skąd wynieśli dwa grzejniki.

— Policjanci ustalili, że sprawcami kradzieży z włamaniem są 22-latek i jego starszy o rok kolega. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyzn, kiedy ci szli jedną z iławskich ulic z sankami, na których przewozili skradzione przedmioty — relacjonuje asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów dwóm mieszkańcom Iławy. Jak się okazało, mężczyźni mieli problem z przetransportowaniem grzejników, ponieważ były zbyt ciężkie, dlatego do przewiezienia ich na skup złomu wykorzystali sanki.

— Policjanci odzyskali skradzione przedmioty, które w najbliższym czasie zostaną przekazane pokrzywdzonemu. Za przestępstwo kradzieży z włamaniem grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności — dodaje asp. Kwiatkowska.



red

ilawa@gazetaolsztynska.pl

źródło: KPP Iława