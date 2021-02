Pamiętaj o dystansie, także na drodze [film]

W poniedziałek (15 lutego) iławscy policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu drogowym. 25-latek kierujący bmw nie zachował odpowiedniego dystansu do poprzedzającego go forda i doprowadził do zderzenia między pojazdami.

— Bezpieczna odległość jest niezbędnym elementem realnie wpływającym na całokształt bezpieczeństwa ruchu drogowego. O tym przekonał się 25-latek, który spowodował kolizję — mówi asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

W poniedziałek iławscy policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu drogowym. Kiedy funkcjonariusze pojechali na miejsce to okazało się, że 25 – latek kierujący bmw nie zachował odpowiedniej odległości do poprzedzającego go forda i doprowadził do zderzenia między pojazdami.

Przeprowadzone przez policjantów badanie na zawartość alkoholu w organizmie wskazało, że kierujący byli trzeźwi, jednak 25-latek za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym został ukarany mandatem.

— Pamiętajmy zawsze o tym, że zachowanie należytego odstępu między pojazdami jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Im większy dystans pomiędzy pojazdami, tym dłuższy czas mamy na reakcję w przypadku niespodziewanej sytuacji i większe szanse na uniknięcie zderzenia, które może zakończyć się nie tylko rozbitymi samochodami, ale również poważnymi obrażeniami u kierowców jak i pasażerów — zauważa rzeczniczka prasowa komendy powiatowej policji w Iławie.





Kodeks Drogowy art. 19 mówi, że:

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

2. 3. utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu

2. Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione.

3. Poza obszarem zabudowanym, w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:

4.1. 50 m – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem;

4.2. 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt. 4.1.

4. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć za pomocą znaków drogowych dopuszczalny odstęp, o którym mowa w ust. 4, w zależności od obowiązującej w tunelu dopuszczalnej prędkości.

— Dodatkowo śnieg oraz śnieg z deszczem, który wówczas padał spowodował, że nawierzchnia zrobiła się śliska, była oblodzona, powodując zmniejszoną przyczepności kół pojazdu podczas jazdy i dłuższą drogę hamowania — dodaje asp. Kwiatkowska.

Oficer prasowy iławskiej policji przypomina, że w niektórych krajach, chociażby we Francji, określona jest minimalna odległość pomiędzy pojazdami. To odpowiednik 2 sekund, zależny od prędkości, i tak:

- 50 km/h - 28 m

- 90 km/h – 50 m,

- 100km/h - 62m

- 130km/h - 73 m.

— Nie stosowanie się do tego przepisu zagrożone jest mandatem w wysokości 90 euro, a w razie recydywy kierowcy grozi do 6 miesięcy więzienia i pozbawienie prawa jazdy na 3 lata. Są pewne zagadnienia z dziedziny przepisów ruchu drogowego, które wymagają szczegółowego omówienia. Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom, w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, sierż. szt. Tomasz Zieliński z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w przygotowanym przez siebie spocie szczegółowo opisuje problematykę bezpiecznej odległości. Zapraszam do obejrzenia poniższego filmiku — zachęca rzeczniczka prasowa KPP Iława.

