Cezary Nowiński wraca do Jezioraka! To będzie poważne wzmocnienie

Już oficjalnie możemy podać do wiadomości, że do IV-ligowego Jezioraka powraca wychowanek klubu z ul. Sienkiewicza, Cezary Nowiński. To ofensywny zawodnik, lubujący się przede wszystkim w rajdach prawą stroną boiska. To jednak niejedyne wzmocnienie w ekipie trenera Wojciecha Figurskiego.