Kalendarz regat żeglarskich w 2021 jest bogaty. Sprawdź co, gdzie i kiedy

>>> Zaczynamy w dniach 22-23 maja.

W tym czasie na jeziorze Ewingi odbędą się 8. Zalewskie Regaty o Puchar Burmistrza Zalewa w klasie Optimist, konkretnie z grupy B. W rywalizacji najmłodszej klasy wezmą udział reprezentanci klubów z całego kraju, w tym oczywiście także z SSW MOS Iława.

>>> W ten sam weekend (22-23.05) na Jezioraku odbędą się jedne z najważniejszych zawodów w całym sezonie — na najdłuższe jezioro w Polsce wraca bowiem rywalizacja w klasie Omega (Sport i Standard).

— To królewska klasa, stworzona w Polsce. Omega ma wielkie tradycje na Jezioraku i postanowiliśmy ponownie zorganizować regaty w tej klasie — mówi Stanisław Kasprzak, główny organizator zawodów z przystani żeglarskiej "Pod Omegą" w Iławie.

Na Jezioraku odbędą się eliminacje Pucharu Polski w klasie Omega (Omega Cup Jeziorak 2021). Będą to trzecie z kolei regaty eliminacyjne PP, łącznie będzie osiem takich zawodów na przestrzeni całego sezonu.

— Dotychczas eliminacje pucharowe dwukrotnie organizowaliśmy w Zalewie, jednak w związku z tym, że na Ewingach odbywać się będą w ten sam weekend regaty optimistkarzy, to też nie chcieliśmy organizować dwóch zawodów w tym samym czasie na jednym akwenie. Uznaliśmy więc, że jest to dobry moment do przeniesienia regat Pucharu Polski na Jeziorak. Współorganizatorem jest TVP, a partnerem Gmina Zalewo — tłumaczy Kasprzak.

Przystanią i "sercem" regat będzie ośrodek telewizyjny w Sarnówku. W rywalizacji weźmie udział około 50. załóg, do zmagań na Omegach szykują się także ekipy z Iławy. Rywalizacja odbędzie się na rozlewisku pomiędzy Sarnówkiem a Szałkowem.

>>> 7-9 maja 2021 to termin zarezerwowany już dla Regat Pomarańczowych im. Mariana Skubija. Do zmagań dojdzie na Jezioraku, biuro regat mieścić się będzie w Porcie Iława. Komu w tym roku przypadnie skrzynka pełna pomarańczy? My liczymy po cichu na wodniaków iławskiego MOS-u.

>>> Niecały miesiąc później (5-6 czerwca) rozegrane zostaną 2. Regaty o Puchar Jeziora Ewingi Łodzi Kabinowych. W zmaganiach mogą brać udział jednostki turystyczne, a regaty mają charakter otwarty jeśli chodzi o zapisy.

>>> Czym byłby sezon żeglarski bez najbardziej optymistycznych regat na świecie? Oczywiście — zdarzało się, że były lata, w których nie organizowano Yellow Cup, jednak na szczęście ponownie SSW MOS Iława zadbało o to, aby tradycja regat oldbojów żeglarskich była kontynuowana.

Zmagania pań oraz wielkich (i trochę mniejszych) chłopów pływających w malutkich optimistkach odbędzie się na iławskiej części Jezioraka w ostatnią sobotę lipca (31.07).

>>> Koniec sierpnia i początek września to tradycyjnie — w kolejności chronologicznej — eliminacje Pucharu Polski Jachtów Kabinowych oraz regaty O Błękitną Wstęgę Jezioraka.

Do 40. już edycji eliminacji popularnej "PePeJotKi" na Jezioraku dojdzie w dniach 27-29 sierpnia. Natomiast zmagania o Błękitną odbędą się w pierwszy weekend września (4-5.09).

