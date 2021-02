KRONIKA POLICYJNA || Prawie sto weekendowych interwencji

Funkcjonariusze iławskiej policji przez cały czas prowadzą działania ukierunkowane na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Szczególną uwagę zwracają na prędkość, z jaką poruszają się kierowcy w terenach zabudowanych oraz stan trzeźwości uczestników ruchu drogowego. Jednak wysoka grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności, a przede wszystkim ryzyko utraty zdrowia lub życia to dla niektórych wciąż za mało, by zniechęcić ich do nieodpowiedzialnych zachowań, kiedy jadą pojazdem. Policjanci podczas minionego weekendu pracowali na miejscu 5 zdarzeń drogowych, na szczęście były to same kolizje. Do najpoważniej wyglądającej doszło w sobotę (13 lutego) rano. W trakcie czynności okazało się, że 51-latek kierujący samochodem ciężarowym nie dostosował prędkości do warunków ruchu i na łuku drogi ciągniętą przyczepą zjechał na przeciwległy pas ruchu. Doprowadził w ten sposób do zderzenia z kierującą seatem. Kobieta została przetransportowana do szpitala. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało.

Podczas minionego weekendu funkcjonariusze wyeliminowali z dróg 2 nietrzeźwych kierujących. Pierwszego z nich zatrzymali w gminie Iława. W trakcie czynności okazało się, że 58–latek prowadził nissana, mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a samochód przekazali osobie wskazanej przez mieszkańca gminy Iławy.

Tymczasem w gminie Kisielice policjanci wylegitymowali kierującego rowerem. Jak ustalili, 39-latek jechał pojazdem mają ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

Mundurowi zatrzymali również poszukiwanego 43-latka. Policjanci oświadczyli mu, że jest szukany przez sąd w celu ustalenia miejsca pobytu i osadzenia w zakładzie karnym na 10 dni ponieważ nie zapłacił grzywny. Mężczyzna nie chciał iść do więzienia, dlatego natychmiast opłacił zaległą grzywnę, po czym został zwolniony przez funkcjonariuszy.

KPP Iława/red.