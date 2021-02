Rozbój w lokalu z automatami do gier. Pobił pracownika, związał mu ręce i ukradł pieniądze

Sąd rejonowy w Iławie na wniosek prokuratora oraz policjantów zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące sprawcy rozboju. — 42-latek uderzył pracownika lokalu z automatami do gier, po czym zabrał pieniądze i uciekł — mówi asp. Joanna Kwiatkowska z KPP Iława. Teraz mężczyźnie grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Iławscy policjanci zostali poinformowani o rozboju.

— Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce i ustalili, że do pomieszczenia z automatami do gier wszedł mężczyzna, który uderzając pracownika lokalu doprowadził go do stanu bezbronności po czym związał mu ręce. Następnie porozbijał automaty, z których zabrał pieniądze — relacjonuje oficer prasowy komendy powiatowej policji w Iławie.

Policjanci iławskiego wydziału kryminalnego ustalili sprawcę przestępstwa, którym okazał się 42–latek. Mężczyzna kilka godzin później został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

— Na podstawie zgromadzonych materiałów sąd zastosował wobec sprawcy rozboju tymczasowy areszt. O wszystkim została również poinformowana Krajowa Administracja Skarbowa. 42-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w więzieniu — dodaje asp. Kwiatkowska.

Kodeks karny art. 280 mówi o tym, że „Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”

źródło: KPP Iława