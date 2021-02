Trwa Plebiscyt SuperSołtys 2021: Przedstawiamy Mariusza Obrębskiego

To mieszkańcy decydują o tym, czy sołtys dobrze działa, czy nie – wie o tym bardzo dobrze Mariusz Obrębski, który sołtysuje w Redakach w gminie Susz. W tej chwili w Plebiscycie SuperSołtys jest na trzecim miejscu.

Z zawodu jest konserwatorem w Szkole Podstawowej w Babiętach. Jego hobby to historia okolicznych terenów. – Wynajduję stare zdjęcia z Suszem i Redakami w roli głównej; umieszczam je na swojej stronie na FB "Redaki wczoraj i dziś". O, na przykład mam fotkę, jak wyglądał zamek w Szymbarku przed wojennymi zniszczeniami – mówi z dumą.

– W naszej radzie sołeckiej są same panie. Nie narzekam, bardzo mogę na nie liczyć. Jeśli jestem w pracy, to proszę je o załatwienie sprawy. Nie odmawiają – cieszy się sołtys.

Jego teren to Redaki i Różanki, to dość spore pod względem mieszkańców sołectwo, łącznie ok. 400 osób dorosłych.

– Przez wiele lat u nas się nic nie działo. Teraz, odkąd jestem sołtysem, zaczynamy coś robić – opowiada pan Mariusz. – Jesteśmy z radą sołecką młodą ekipą. Staramy się, by mieszkańcy się integrowali. Ostatni rok był wprawdzie bez imprez plenerowych, ale robiliśmy m.in. paczki dla dzieci. Szyliśmy też maseczki dla mieszkańców. Nic więcej niestety nie mogliśmy robić. Ten rok może będzie lepszy – ma nadzieję sołtys.

W planach pana Mariusza jest też poprawienie estetyki wsi, nasadzenia krzewów itp. Jednak ważniejsze, jak mówi, jest współdziałanie mieszkańców. – Do tej pory tego nie było, a wszyscy razem możemy wiele. Mamy swoją świetlicę, kuchnię i bibliotekę (filię biblioteki suskiej) działającą przy świetlicy. Mamy to szczęście, że jest przestrzeń do spotkań. Z mieszkańcami trzeba o wszystkim rozmawiać. Jako ich przedstawiciel muszę ich słuchać – to recepta na sukces według pana Mariusza.

Mariusz Obrębski bierze udział w naszym Plebiscycie na SuperSołtysa. W chwili, gdy piszemy te słowa, zajmuje 3 miejsce w rankingu powiatowym.



DO KIEDY TRWA GŁOSOWANIE?

Głosowanie potrwa do 2 marca 2021 r. do godz. 23.59. Koszt jednego sms-a wynosi 2,46 zł brutto. Numery znajdują się przy każdym z nazwisk wymienionych poniżej.



RANKING REGIONALNY



Oto lista sołtysów z powiatu iławskiego, na których można głosować w naszej akcji SuperSołtys 2021.

SUPER SOŁTYS 2021 - Lista kandydatów

(wyniki aktualizowane są na bieżąco)





Konkursy na SuperSołtysa 2021 danego powiatu odbywają się we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Sołtys, który uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms-ów nadesłanych w głosowaniu w całym regionie otrzyma tytuł: SuperSołtysa 2021 województwa warmińsko-mazurskiego. Kolejnym dwóm kandydatom zostaną przyznane tytuły Srebrnego i Brązowego Sołtysa województwa warmińsko-mazurskiego.

Edyta Kocyła-Pawłowska

