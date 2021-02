W Iławie potrzeba czternastu rachmistrzów

Wkrótce rusza Narodowy Spis Powszechny. Chętni do pracy przy nim mogą się zgłaszać do gminnego biura spisowego, które znajduje się w Urzędzie Miasta. Termin mija we wtorek (16 lutego).

Narodowy Spis Powszechny odbywa się raz na 10 lat. Tym razem wystartuje 1 kwietnia, a zakończy się 30 września 2021 r. W każdym mieście czy gminie odpowiednio wcześniej poszukiwani są rachmistrzowie, którzy zajmą się spisywaniem mieszkańców i lokali. Odpowiedzi na pytania rachmistrza są obowiązkowe. Z powodu pandemii koronawirusa część wywiadów może zostać wykonanych telefonicznie.

W całym kraju brakowało kandydatów do tej pracy, dlatego dyrektor GUS podjął decyzję o przedłużeniu terminu zgłoszeń z 9 do 16 lutego. – W Iławie na razie mamy komplet – informuje Beata Piekarska, koordynator Gminnego Biura Spisowego z Iławy. W naszym mieście potrzebnych jest czternastu rachmistrzów plus siedmiu w rezerwie. Mimo kompletu można się jeszcze zgłaszać, bo, jak informuje B. Piekarska, być może jeszcze ktoś zrezygnuje, jak to się działo do tej pory. Termin zgłoszeń mija we wtorek (16 lutego).

Rachmistrz spisowy otrzyma 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad bezpośredni albo wywiad telefoniczny, skutkujący prawidłowym spisaniem danej osoby fizycznej.