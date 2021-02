Za zimno, za ślisko... Zima odwołuje sparingi

Zawsze lepiej, gdy robi to zima a nie np. pandemia, jednak fakt jest taki, że w ten weekend swoich zaplanowanych wcześniej test-meczów nie rozegrają m.in. IV-ligowe drużyny Motoru Lubawa i Jezioraka Iława.

Zaczęło się w środę od odwołanego sparingu GKS-u Wikielec z Sokołem Ostróda – do meczu miało dojść na sztucznym boisku stadionu miejskiego w Iławie.

Już jednak na kilka dni przed tym test-meczem z obozu Gieksy dowiedzieliśmy się, że nie wiadomo czy mocna zimowa aura nie pokrzyżuje środowych planów. Ostatecznie obfite opady śniegu, a także siarczysty mróz spowodowały, że do pojedynku z Sokołem nie doszło.

Dziś III-ligowa drużyna z gminy Iława gra w Ostródzie sparing z Huraganem Morąg, początek o 18.30.

Dziś również miało dojść do meczów kontrolnych Jezioraka Iława (z Zawiszą Bydgoszcz) oraz Motoru Lubawa (z Tęczą Miłomłyn), do obu spotkań miało dojść przy Sienkiewicza w Iławie. Ostatecznie, z powodów identycznych jak w przypadku zespołu z Wikielca, do meczów nie dojdzie.

Trener Motoru Krzysztof Malinowski już po ostatnim sparingu z Unią Susz mówił na naszych łamach: — Zagramy z Tęczą, jeśli warunki pogodowe na to pozwolą. Nie chcemy, aby nasi piłkarze, zamiast szlifować formę przed rundą wiosenną, leczyli kontuzje, których mogą nabawić się grając na śliskim, pokrytym lodem boisku. A prognozy pogodowe mówią wyraźnie, że w najbliższych dniach temperatura jakoś mocno nie wzrośnie, a śnieg i lód nie zniknie — mówił we wtorek Malinowski.

Ta sama obawa o zdrowie zawodników była decydująca przy podejmowaniu decyzji przez Wojciecha Figurskiego, trenera Jezioraka.

- W ten weekend moja drużyna ma wolne. W poniedziałek mamy trening, a we wtorek w Ostródzie rozegramy sparing z Płomieniem Turznica, początek o godzinie 18.00. W następną sobotę, 20 lutego w Iławie o 14 zagramy z Powiślem Dzierzgoń – trener Malinowski przedstawia rozkład jazdy Motoru na następny tydzień.

Natomiast jeśli chodzi o Jeziorak, to na stronie internetowej klubu z ulicy Sienkiewicza czytamy: „Pomimo trudnych warunków atmosferycznych Jeziorowcy jednak się nie poddają i pracują solidnie zarówno nad formą fizyczną, jak i kwestiami taktycznymi korzystając ze sztucznego boiska oraz siłowni. W ramach sparingu odbędzie się kolejna jednostka treningowa, a następny mecz zaplanowany mamy na 20 lutego z Lechem Rypin.”

Swojego sparingu nie odwołują za to Czarni Rudzienice, którzy dziś o 16.00 na sztucznym boisku w Iławie zagrają z Delfinem Rybno.

