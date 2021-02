Widzew, GKS Bełchatów, Polonia - juniorów Jezioraka czeka fajna ligowa przygoda

Polski Związek Piłki Nożnej opublikował terminarz rundy wiosennej Makroregionalnej Ligi Juniorów sezonu 2020/2021. Rywalizacja rozpocznie się 6 marca. Zespół juniora starszego rozpocznie rozgrywki od wyjazdowego meczu z ŁKS Łomża.

>>> Podopieczni trenera Tomasza Radzińskiego w meczu barażowym pokonali Mazura Ełk 5:0, dzięki czemu w rundzie wiosennej będą występować w Lidze Makroregionalnej U-19.

– Mamy młodą drużynę jak na juniora starszego. Większość chłopców to rocznik 2003 i 2004, a także 2005 i z tego trzeba się cieszyć. Na pewno będziemy chcieli robić niespodzianki i ogrywać naszych chłopaków, żeby jak najszybciej trafiali do seniorów. Oczywiście chcemy też trochę wzmocnić skład żeby była większa rywalizacja – zaznacza.

Warto dodać, że jest to drugi rok z rzędu, kiedy zawodnicy Młodzieżowej Akademii Piłkarskiej Jezioraka z roczników 2002 i 2003 uzyskują awans na poziom centralny.

Gra w Lidze Makroregionalnej U-19 to szansa na kolejny krok w rozwoju naszych zawodników poprzez możliwość rywalizacji z najlepszymi zespołami w Polsce. A z kim będą mieli okazję powalczyć o CLJ? Z klubów, które zna każdy kibic piłkarski w Polsce, w grupie A (łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) wystąpią:

Widzew Łódź, GKS Bełchatów, MKS Polonia Warszawa, Ursus Warszawa, ŁKS Łomża, Olimpia Zambrów i Naki Olsztyn.

– Myślę, że faworyt to nadal Polonia Warszawa i Widzew Łódź, ale czas pokaże może się mylę, bo długo nas w tej lidze nie było. Najważniejsze, że moja drużyna jest chętna do pracy i to mi się w nich podoba. Często powtarzam im, że nie chcę gwiazd tylko chętnych do pracy i nie marudzących panów, bo tego nie znoszę. Dlatego naszą mocną stroną będzie kolektyw bez stawiania nikogo w pierwszym rzędzie – dodaje trener zespołu juniora starszego Tomasz Radziński.

W kadrze jest tylko czterech piłkarzy 18–letnich, reszta drużyna to młodsze roczniki. Jednak spora część ma za sobą debiut w drużynie seniorów. Kilku z młodych Jeziorowców coraz mocniej puka do podstawowego składu.

– Cieszę się, że wytrzymali ciśnienie i są brani pod uwagę przez trenera Wojtka Figurskiego do pierwszej drużyny, bo dziś z mentalnością u młodzieży jest różnie. Sam debiut to dopiero początek wyzwania jakim jest gra w seniorskiej piłce. Jestem zadowolony z faktu, że Wojtek jest otwarty na współpracę ze mną, bo znamy się trochę lat i czasami możemy nie zgadzać się co do oceny formy chłopców, ale zawsze powtarzam, żeby dał im trochę czasu, na co on odpowiada, że kibice mu go nie dadzą (śmiech). Ale mówiąc już poważnie, uważam, że robi dobrą robotę i zawsze jest przygotowany do swojej pracy, co powinni docenić kibice, bo to przyniesie efekt – dodaje.

Terminarz rundy wiosennej MLJ U19 sezonu 2020/2021:

Kolejka 1 (6-7 marca)

ŁKS Łomża – Jeziorak Iława

Kolejka 2 (13-14 marca)

Jeziorak Iława – Olimpia Zambrów

Kolejka 3 (20-21 marca)

Polonia Warszawa – Jeziorak Iława

Kolejka 4 (27-28 marca)

Jeziorak Iława – Widzew Łódź

Kolejka 5 (3 kwietnia)

UKS Naki Olsztyn – Jeziorak Iława

Kolejka 6 (10-11 kwietnia)

GKS Bełchatów – Jeziorak Iława

Kolejka 7 (17-18 kwietnia)

Jeziorak Iława – Ursus Warszawa

Kolejka 8 (24-25 kwietnia)

Jeziorak Iława – ŁKS Łomża

Kolejka 9 (1-2 maja)

Olimpia Zambrów – Jeziorak Iława

Kolejka 10 (8-9 maja)

Jeziorak Iława – Polonia Warszawa

Kolejka 11 (15-16 maja)

Widzew Łódź – Jeziorak Iława

Kolejka 12 (22-23 maja)

Jeziorak Iława – UKS Naki Olsztyn

Kolejka 13 (29-30 maja)

Jeziorak Iława – GKS Bełchatów

Kolejka 14 (6 czerwca godz. 13:30)

Ursus Warszawa – Jeziorak Iława

Tomasz Rybicki, Jeziorak Iława