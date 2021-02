Uszkodził kłódkę i ukradł piłę z piwnicy

Kara do 10 lat pozbawienia wolności grozi 23-latkowi. Mężczyzna włamał się do piwnicy skąd zabrał piłę do cięcia drzewa, po czym sprzedał ją nieznanej osobie. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

Policjanci w trakcie czynności służbowych ustalili, że w jednym z bloków doszło do włamania do piwnicy. Jak się okazało sprawca uszkodził kłódkę po czym wszedł do pomieszczenia skąd zabrał piłę do cięcia drzewa. W trakcie czynności policjanci ustalili, że kradzieży z włamaniem dokonał znany im z wcześniejszych interwencji 23-latek. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i przedstawili mu zarzut, do którego się przyznał. Okazało się, że po kradzieży piłę sprzedał przypadkowej osobie, a pieniądze wydał "na życie". Kodeks karny za kradzież z włamaniem przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

KPP Iława/red.

