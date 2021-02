Nie chciała go wpuścić, więc skopał drzwi

Mężczyzna uszkodził drzwi do mieszkania znajomej, bo nie chciała go wpuścić do domu. Teraz będzie miał sprawę w sądzie.

Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 – taki właśnie zarzut usłyszał 27-latek. Mężczyzna uszkodził drzwi do mieszkania znajomej, bo nie chciała go wpuścić do domu.

Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o awanturze przed jednym z mieszkań w Iławie. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce, gdzie ustalili, że do pokrzywdzonej przyszedł 27-latek. Mężczyzna chciał porozmawiać ze swoją dziewczyną, która była u koleżanki. Kiedy okazało się, że kobiety nie chcą go wpuścić do środka, mieszkaniec Iławy zaczął szarpać i kopać drzwi. 27-latek został zatrzymany. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu, do którego się przyznał. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

KPP Iława/red.