Nie miał maseczki, a usłyszał zarzut posiadania narkotyków

W piątek (5 lutego) dzielnicowi podczas obchodu rejonu służbowego zauważyli znanego im z wcześniejszych interwencji 18-latka. Młody mężczyzna nie miał założonej maseczki, dlatego policjanci postanowili zwrócić mu uwagę co do przestrzegania obostrzeń epidemicznych. Ten jednak rzucił się do ucieczki. Kilka metrów dalej policjanci zatrzymali go i wylegitymowali. W trakcie czynności mundurowi ustalili, co było przyczyną ucieczki mężczyzny. Okazało się, że w folii aluminiowej miał schowany susz roślinny. W trakcie dalszych czynności okazało się, że jest to marihuana. Mieszkaniec Iławy został zatrzymany i usłyszał zarzut, do którego się przyznał.

W myśl Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 62 § 1., kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

KPP Iława/red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl