Zakażenie covid-19 u pracowników wydziału komunikacji. Starostwo apeluje o odłożenie wizyty w urzędzie

Właśnie dotarła do nas wiadomość ze starostwa powiatowego w Iławie. Dotyczy ona wykrytych zakażeń koronawirusem u pracowników wydziału komunikacji, mieszczącego się w urzędowym gmachu przy ul. gen. Andersa 2a.

"W związku z ograniczeniem pracy Wydziału Komunikacji (zakażenia SARS-CoV-2 wykryte u pracowników tego Wydziału) okresowo tj. do 12 lutego br. zostaje zawieszona telefoniczna rejestracja klientów oraz zmienione godziny pracy Wydziału (w najbliższą środę tj. 10 lutego br. Wydział pracuje do godz. 15.15)." — czytamy w komunikacie.

W tym tygodniu bezpośrednią obsługą klientów w zakresie rejestracji pojazdów zajmuje się tylko dwóch pracowników, a w zakresie spraw związanych z prawem jazdy – jeden pracownik.

— Apeluję do państwa, aby odłożyć wizytę w Wydziale Komunikacji na późniejszy termin tj. po 15 lutego br., gdy pracownicy będący w izolacji oraz na kwarantannie wrócą do pracy. Ponadto informuję, że z powodu posiadania specjalnych uprawnień dostępu do systemów „Pojazd” i „Kierowca” nie ma możliwości zastąpienia nieobecnych pracowników innymi osobami — tłumaczy starosta iławski, Bartosz Bielawski.

Nadal obowiązuje internetowa rezerwacja wizyty w Wydziale przez stronę internetową http://ekolejka.powiat-ilawski.pl/rezerwacje/

Komunikat ten nie dotyczy stanowiska zamiejscowego w Lubawie. "Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość." — dodają urzędnicy.



red

ilawa@gazetaolsztynska.pl