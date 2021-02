Sparing wygrany, trener zadowolony. „Postawa zespołu jest budująca” [zdjęcia]

- Mimo trudnych warunków, czyli śliskiego, zmarzniętego boiska, sparing z Polonią udało nam się zakończyć bez kontuzji, a co równie ważne, potrafiliśmy na takim placu momentami ciekawie grać w piłkę – mówi po sobotnim sparingu z ekipą z Pasłęka trenera Jezioraka, Wojciech Figurski.

Jeziorak Iława – Polonia Pasłęk 4:2 (2:0)

1:0 - Kressin (13), 2:0 - Świniarski (15), 2:1 - Kuczkowski (48, k), 2:2 - Lenart (65), 3:2 – Kressin (75), 4:2 - Figurski (90)

Wyjściowe "11"

JEZIORAK: Ciura – Kłosowski, Kressin, Olszewski, Sagan, Galas, Czarnota, Figurski, zawodnik testowany, Kwiatkowski, Świniarski,

POLONIA: Zieliński – Czerniewski, Smolak, Sobas, Wiczyński, Leśniewski, Szymanowski, Kuczkowski, Zaborny, Lenart, Kopycki,

Jeziorak do sobotniego sparingu przystępował w mocno okrojonym składzie, a to dlatego, że juniorzy iławskiego klubu walczyli w Mrągowie z Mazurem Ełk o awans do ligi makroregionalnej u-19. Drużyna trenera Tomasza Radzińskiego wygrała w barażowym pojedynku 5:0 i pewnie awansowała na wyższy poziom juniorskich zmagań.

W tym samym czasie (sobota, pierwszy gwizdek o 12.00) w Iławie seniorzy klubu z ulicy Sienkiewicza sparowali z Polonią Pasłęk, która po rundzie jesiennej zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji gr. 2 okręgówki warmińsko-mazurskiej. Gospodarze od początku spotkania narzucili swoje tempo gry i po 15 minutach było już 2:0 dla Jezioraka. Pierwszy gol to szybkie odzyskanie piłki przez iławian i trafienie kapitana Krzysztofa Kressina, druga bramka to klasyczna kontra zwieńczona przytomnym strzałem Szymona Świniarskiego, a więc napastnika, który do drużyny grającego trenera Wojciecha Figurskiego dołączył w tę zimę.

Polonia po zmianie stron doprowadziła do remisu, jednak ostatnie słowo, a nawet dwa, należały do iławian. Na listę strzelców ponownie wpisał się Kressin (z siedmiu metrów skierował piłkę do bramki), a jedno trafienie dołożył też Figurski, którzy uderzeniem z głowy wykorzystał dośrodkowanie z rzutu wolnego.

Grający trener Jezioraka jest zadowolony z postawy swojej ekipy w sobotnim meczu.

- Tylko przez pierwsze piętnaście minut drugiej połowy zagraliśmy słabiej i w efekcie straciliśmy dwa gole. Przez pozostałą część meczu panowaliśmy nad boiskowymi wydarzeniami – mówi Figurski, który zwraca uwagę na fakt, że mimo wąskiej kadry (do tego z urazem stopy grał Patryk Czarnota) jego zespół ten test-mecz dobrze wytrzymał fizycznie.

- Mimo trudnych warunków, czyli w niektórych miejscach śliskiego, zmarzniętego boiska, sparing z Polonią udało nam się zakończyć bez kontuzji, a co równie ważne, potrafiliśmy na takim placu momentami ciekawie grać w piłkę. Konstruowaliśmy fajne akcje, a śnieg i lód nie przeszkadzały nam za bardzo w operowaniu piłką. Postawa mojego zespołu jest budująca – dodaje szkoleniowiec IV-ligowca z Iławy.

A ten stan sztucznej płyty stadionu miejskiego to żaden przytyk, wręcz odwrotnie. - Jesteśmy bardzo wdzięczni Iławskiemu Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji za to, jak dba o przygotowanie tego boiska. Zdajemy też sobie sprawę, że występują okoliczności, jak nagłe opady śnieg czy silny mróz, na które gospodarze obiektu nie mają wpływu. Boisko jest, jak na tegoroczne warunki pogodowe, przygotowane bardzo dobrze – zauważa trener Jezioraka.

Sztuczne boisko przy ul. Sienkiewicza ponownie, jak przez ostatnich kilka lat, co weekend staje się zimowym centrum piłkarskiego życia Iławy, jej okolic i nie tylko. Sparingi rozgrywa tu wiele drużyn. I pomyśleć, że przed wbiciem pierwszej łopaty niektórzy poddawali pod wątpliwość sensowność tej inwestycji...

>>> Teraz przed Biało-niebieskimi z Iławy seria sparingów z IV-ligowymi zespołami z woj. kujawsko-pomorskiego. W sobotę 13 lutego do Iławy przyjeżdża bydgoski Zawisza, następnie Jezioraka rozegra test-mecze z Lechem Rypin oraz ze Spartą Brodnica (wszystkie na stadionie w Iławie).

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl