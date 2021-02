25-latek i jego wspólnik złapani na gorącym uczynku. Jeden z nich był poszukiwany przez policję

Iławscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 25-latka i jego młodszego kolegę, obaj włamali się do sklepu. — Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Straty sklepu to ponad 4000 zł. Teraz sprawcom grozi do 10 lat więzienia — mówi asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

Oficer dyżurny iławskiej policji otrzymał zgłoszenie o dwóch mężczyznach, którzy prawdopodobnie włamali się do sklepu. Zgłaszający dodał, w którą stronę poszli sprawcy.

— Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazanym kierunku i po przeszukaniu okolicznego terenu zatrzymali dwóch mężczyzn — mówi oficer prasowy KPP Iława.

Sprawcy po wybiciu szyby w drzwiach wejściowych weszli do sklepu, skąd zabrali artykuły spożywcze, papierosy i alkohol. Zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnej celi. Mundurowi przyjęli zawiadomienie o przestępstwie, jak również wykonali oględziny miejsca zdarzenia. 25-latek i jego młodszy kolega usłyszeli już zarzut. Straty sklepu to ponad 4000 zł.

— To niejedyne przewinienie 25–latka. Mieszkaniec Iławy był poszukiwany przez sąd do odbycia kary 100 dni pozbawienia wolności za wcześniejsze kradzieże. Mężczyzna został już przetransportowany do zakładu karnego. Kodeks karny za kradzież z włamaniem przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności — dodaje asp. Joanna Kwiatkowska z iławskiej policji.

red

ilawa@gazetaolsztynska.pl

źródło: KPP Iława