Terror domowy przerwany. Agresywny 40-latek z gminy Iława trafił do aresztu

Groźby, wyzwiska i narastający strach – tak wyglądała codzienność kobiety z jednej z miejscowości w gminie Iława. W poniedziałek wieczorem (25 sierpnia 2025 r.) policjanci interweniowali w sprawie agresywnego 40-latka. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w poniedziałkowy wieczór, kiedy funkcjonariusze zostali wezwani do jednego z domów na terenie gminy Iława. Zgłoszenie dotyczyło awantury domowej z udziałem agresywnego mężczyzny. Jak się okazało, 40-latek był już wcześniej znany policji – odpowiadał za przemoc domową wobec najbliższych.

Podczas interwencji był pijany, wulgarny i arogancki. Wyzywał żonę i groził jej pozbawieniem życia. Kobieta, jak relacjonowali funkcjonariusze, była przerażona i realnie bała się o swoje bezpieczeństwo.

Policjanci z iławskiej jednostki nie mieli wątpliwości – mężczyzna musi zostać natychmiast zatrzymany. Na podstawie zebranych dowodów usłyszał zarzut znęcania się nad osobą najbliższą (art. 207 Kodeksu karnego). Prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowy areszt, który został zaakceptowany przez sąd.

Agresor najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Sprawa będzie miała swój dalszy bieg przed sądem. Za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad bliskimi grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina, że przemoc domowa to przestępstwo, które nie może być bagatelizowane. Każdy przypadek powinien być zgłaszany – szybka reakcja może uratować zdrowie, a nawet życie. Jeśli jesteś świadkiem przemocy – reaguj. Pomoc można uzyskać także anonimowo.

red.

fot. policja/ilutracyjne