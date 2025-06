Iława zaprasza na smakowity i muzyczny weekend! Przed nami Dni Iławy 2025

Już w najbliższy weekend, 5 i 6 lipca 2025 roku, Iława stanie się kulinarnym i koncertowym centrum regionu. W ramach Dni Iławy mieszkańcy i goście będą mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu – połączeniu Festiwalu Smaków Food Trucków z koncertami gwiazd polskiej sceny muzycznej. To będzie weekend pełen smaków, dźwięków i emocji – idealny, by spędzić czas z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami.

W sobotę i niedzielę na parkingu przy Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym zagości Festiwal Smaków Food Trucków. Strefa kulinarna będzie otwarta w sobotę od godz. 12:00 do 23:00, a w niedzielę od 12:00 do 20:00. Na miejscu pojawią się mobilne restauracje z całej Polski, serwujące dania z różnych stron świata – od klasyków street foodu po oryginalne potrawy egzotyczne.

Miłośnicy jedzenia będą mogli spróbować m.in. amerykańskich burgerów, belgijskich frytek, tajskich makaronów, japońskich pierożków czy meksykańskich tacosów. Nie zabraknie także słodkości i napojów rzemieślniczych. To świetna okazja, by odbyć kulinarne podróże bez wyjeżdżania z miasta!

W sobotni wieczór, 5 lipca, na boisku przy Stadionie Miejskim w Iławie odbędzie się główny punkt programu – Koncerty Gwiazd. Na scenie wystąpią: legendarna rockowa formacja DŻEM, ikona polskiej muzyki pop URSZULA, oraz młody wokalista i finalista programów muzycznych WIKTOR DYDUŁA.

To będzie wieczór pełen hitów, dobrej energii i muzycznych emocji, które na długo pozostaną w pamięci. Organizatorzy zapowiadają świetne nagłośnienie, doskonałą oprawę sceniczną i klimat prawdziwego letniego festiwalu.

Dni Iławy 2025 zapowiadają się jako wydarzenie, które połączy pokolenia i stworzy przestrzeń do wspólnego spędzenia czasu. Władze miasta oraz lokalne instytucje przygotowały bogaty program, który zapewni rozrywkę każdemu – niezależnie od wieku i zainteresowań. Nie przegapcie tego weekendu! Iława zaprasza mieszkańców regionu do wspólnego świętowania. Będzie pysznie, będzie głośno, będzie rodzinnie – tak jak lubimy najbardziej. Widzimy się 5 i 6 lipca!

