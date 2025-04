Tragedia nad jeziorem: Ratownicy staną przed sądem po śmierci 10-letniego chłopca

Wielka tragedia, która wstrząsnęła społecznością, ma swój finał w sądzie. Dwoje ratowników wodnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na miejskiej plaży nad jeziorem Sajmino w Ostródzie stanie przed sądem za niedopełnienie obowiązków, które doprowadziły do śmierci 10-letniego chłopca. Chłopiec utonął 20 sierpnia 2023 roku na kąpielisku Kajkowo, a teraz sprawa trafiła do wymiaru sprawiedliwości.

Ratownicy, 52-letni Piotr J. i 29-letnia Katarzyna J., zostali oskarżeni przez Prokuraturę w Elblągu o niewłaściwe pełnienie swoich obowiązków w czasie dyżuru. Według śledczych, para ratowników nie pełniła należytej kontroli nad kąpieliskiem, ani z brzegu, ani z wody.

Nie reagowali także na łamanie zasad regulaminu przez kąpiących się oraz nie podjęli żadnych działań, gdy otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca, który skoczył do wody i nie mógł się wydostać. Po jego śmierci prokuratura uznała, że ratownicy nieumyślnie doprowadzili do tej tragedii.

Oskarżeni ratownicy nie przyznali się do winy, twierdząc, że prawidłowo wykonywali swoje obowiązki, a o zaginięciu chłopca dowiedzieli się dopiero po zakończeniu dyżuru. Prokuratura zarzuca im jednak, że zaniedbali swoje zadania, co miało tragiczne konsekwencje. Za niedopełnienie obowiązków służbowych grozi im kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl