ZALEWIADA RETRO ZLOT 2025 połączy pasję motoryzacyjną z rockowym brzmieniem

Ryk silników, błyskające światła, klasyczne auta, rockowe brzmienia – to wszystko już 3 maja 2025 roku w Zalewie. ZALEWIADA RETRO ZLOT 2025 to wydarzenie, które zadowoli nie tylko fanów motoryzacji, ale i miłośników muzyki. Na placu nad jeziorem Ewingi spotkają się pasjonaci klasycznych pojazdów i niezapomnianych dźwięków, by świętować w prawdziwie retro stylu.

— To nie jest zwykły zlot. To połączenie emocji, które łączą pokolenia – motoryzację, muzykę i przede wszystkim świetną zabawę! – mówi organizator ZLOT-u. Setki klasycznych samochodów i motocykli z ubiegłych dekad, które pomimo upływu lat wciąż przyciągają spojrzenia, będą ozdobą tego wydarzenia. W tym miejscu łączą się motoryzacyjna pasja i muzyczna energia, które tworzą niezapomnianą atmosferę.



W programie wydarzenia nie zabraknie muzycznych atrakcji. O godzinie 15:00 na głównej scenie nad Jeziorem Ewingi wystąpi legenda polskiego rocka – Chłopcy z Placu Broni. O 17:00 Sonia Marchlewska zabierze nas w podróż do lat 80-tych, prezentując fenomenalne coverowe wykonania największych hitów z tamtej dekady. Na zakończenie dnia, o godzinie 18:00, Dżem Blues-Station Cover Band wprowadzi wszystkich w bluesowy klimat, który wypełni przestrzeń i serca publiczności.



Dla tych, którzy chcą poczuć się jak w złotej erze motoryzacji i muzyki, przygotowana została Retro Strefa Relaksu, a także wyjątkowy konkurs na Najciekawsze Przebranie, który rozpocznie się o godzinie 19:00. — Przygotuj się na najlepsze hity i fantastyczne nagrody za najbardziej oryginalne retro stylizacje! – zapraszają organizatorzy.

ZALEWIADA RETRO ZLOT 2025 to wydarzenie, które połączy pokolenia i zafascynuje każdego, kto pragnie poczuć niepowtarzalną atmosferę retro. Już 3 maja 2025 roku nad Jeziorem Ewingi czeka na Was niezapomniana przygoda, która łączy miłość do motoryzacji, rocka i świetnej zabawy. Przyjdź, zabierz znajomych i rodzinę – i spraw, by ten dzień był pełen wspomnień.

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl