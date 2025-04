Poranne kontrole trzeźwości kierowców

Policjanci kontrolowali kierujących poruszających się na głównych ciągach komunikacyjnych, ale też w miejscach mniej uczęszczanych, gdzie niejednokrotnie dochodzi do sytuacji niebezpiecznych. Alkohol nawet kilka godzin po wypiciu wciąż krąży w organizmie potęgując zmęczenie, osłabienie koncentracji i zaburzając koordynację ruchową. Osoby w takim stanie nie powinny nawet myśleć o wsiadaniu za kierownicę, a niestety niektórzy wciąż to robią.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie skontrolowali ponad 300 pojazdów. Ujawnili i wyeliminowali z ruchu 2 nietrzeźwych kierujących.

Pierwszy z nietrzeźwych kierujących został zatrzymany już po godzinie 6:00 na jednej z iławskich ulic. Podczas czynności okazało się, że 50 – latka kierowała volkswagenem, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zabezpieczyli samochód należący do kobiety.

Tymczasem po godzinie 8:00 w Zalewie funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierującego fordem. Jak ustalili policjanci 41 – latek kierował samochodem mając prawie 0,5 promila. Kobiecie jak i mężczyźnie funkcjonariusze zatrzymali uprawnienia do kierowania i teraz odpowiedzą za swoje czyny przed sądem. Zgodnie z aktualnymi przepisami grozić im może kara do 3 lat pozbawienia wolności. Działania tego typu będą cyklicznie kontynuowane.

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl