Mocno wieje! Wiatr łamie drzewa, jest alert RCB

Do zdarzenia doszło, gdy silny podmuch wiatru złamał gałęzie drzewa, które spadły na jadący pojazd marki Opel. Kierowca, zachowując zimną krew, zjechał na pobocze i na szczęście nikt nie ucierpiał — informuje o tym Komenda Powiatowa Policji w Iławie.​

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed prognozowanym silnym wiatrem w dniu dzisiejszym. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz oraz unikanie przebywania i parkowania pod drzewami.​

Dodatkowo, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia oraz przymrozków dla województwa warmińsko-mazurskiego. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu, co może prowadzić do ich oblodzenia. Temperatura minimalna ma wynieść od -4°C do -2°C, a przy gruncie spadnie nawet do -6°C. Ostrzeżenia obowiązują do 6 kwietnia, do godziny 9:00.​

Warunki atmosferyczne w powiecie iławskim są trudne. Silny wiatr i niskie temperatury prowadzą do oblodzenia nawierzchni. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, unikać jazdy pod drzewami oraz dostosować prędkość do panujących warunków.​

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl