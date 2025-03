Wybuchowy atak na bankomat w Suszu – sprawcy uciekli z pustymi rękami!"

— Uszkodzenie fasady sklepu i uszkodzony bankomat wskazują na dużą siłę wybuchu. Na miejscu stwierdzono, że kasety z pieniędzmi w bankomacie nie zostały naruszone – powiedziała Joanna Kwiatkowska, oficer prasowy iławskiej policji. To oznacza, że sprawcy nie osiągnęli swojego celu – próba kradzieży pieniędzy nie zakończyła się sukcesem.

Na miejscu zdarzenia pojawiły się ekipy Policji z Iławy, Olsztyna i Susza, a także technicy kryminalistyki, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i rozpoczęli śledztwo. Na chwilę obecną nie wiadomo, ilu sprawców brało udział w ataku.

To nie pierwszy raz, kiedy bankomaty stają się celem przestępców. Wysadzanie maszyn to metoda, która w ostatnich latach zyskuje na popularności, jednak w Suszu sprawcy nie odnieśli zamierzonego sukcesu. Sprawa jest w toku, a policja apeluje o pomoc w ustaleniu sprawców tego przestępstwa.

