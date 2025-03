Miłośnik historii znalazł okucie pochwy miecza sprzed tysiąca lat

Odkrycia dokonał za pomocą wykrywacza metalu Michał Młotek związany z Iławską Grupą Poszukiwawczą. Znalezisko zgłosił do elbląskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Wykonany z brązu trzewik znalazł w ostatnią niedzielę w lasach niedaleko Iławy. W przeszłości był to zapewne element uzbrojenia należącego do wojownika plemienia pruskiego.

— To wyjątkowe i niezwykle rzadkie znalezisko, w dodatku kompletne, tj. zachowane w całości i pięknie zdobione - podkreślił odkrywca.

Przypomniał, że trzewiki - poza zastosowaniem praktycznym, czyli wzmocnieniem i zabezpieczeniem pochwy miecza przed uszkodzeniem - pełniły też funkcje estetyczne i symboliczne. Stanowiły wyznacznik statusu społecznego, władzy, przynależności do drużyny czy funkcji pełnionej w plemieniu.

Michał Młotek jest miłośnikiem i popularyzatorem lokalnej historii, prowadzącym od 20 lat Internetowe Muzeum Iławy. To jego drugie takie odkrycie. Poprzedni trzewik, datowany na drugą połowę X w., który znalazł kilkanaście lat temu, trafił do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Znalazca zapowiedział, że będzie zabiegać o to, by tym razem odkryty przez niego zabytek wzbogacił zbiory Muzeum w Ostródzie.

— Byłby to piąty w naszych zbiorach trzewik ze wczesnego średniowiecza - powiedział PAP archeolog z ostródzkiego muzeum Łukasz Szczepański. Dodał, że to eksponaty świadczące o wykorzystywaniu w regionie mieczy, które były elitarną bronią.

Trzewik spod Iławy to kolejny cenny zabytek odkryty w ostatnim czasie przez miłośników lokalnej historii w woj. warmińsko-mazurskim. W połowie marca w okolicach Leśniewa członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej odnalazł niewielki dyskoidalny przedmiot wykonany z brązu.

Jak informowały służby ochrony zabytków, w ocenie archeologów jest to najprawdopodobniej ozdobne okucie pasa typu balteus. Takie pasy, przewieszane przez ramię, do których przytraczano miecz, stanowiły typowe wyposażenie rzymskich legionistów. Zostały zapożyczone i zaadaptowane na własny użytek przez plemiona znad Łaby, skąd rozprzestrzeniły się na obszary północnej Europy i basenu Morza Bałtyckiego.

red/PAP

fot. archiwum Michała Młotka