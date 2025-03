202 policyjne interwencje podczas weekendu w powiecie iławskim

Na jednej z dróg w gminie Iława, 59 – latek kierujący ciągnikiem siodłowym wraz z naczepą na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego zjechał do rowu, wywracając zestaw pojazdów na bok. Mieszkaniec województwa mazowieckiego za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

W Jędrychowie podczas kontroli prędkości policjanci zatrzymali kierującego kią. Mężczyzna w terenie zabudowanym jechał z prędkością 106 km/h. 40 – latek za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, a jego konto powiększyło się o 13 punktów karnych.

W gminie Susz policjanci zatrzymali do kontroli kierującego volkswagenem. Mężczyzna na widok radiowozu zaczął się dziwnie zachowywać, zgasł mu kilkukrotnie samochód i miał problem z jazdą. W trakcie czynności okazało się, co było przyczyną takiej reakcji kierującego. Jak ustalili funkcjonariusze volkswagenem kierował 16 – latek, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Natomiast obok niego siedział właściciel pojazdu. 18 – latek za udostępnienie samochodu osobie nieposiadającej uprawnień został ukarany mandatem w wysokości 300 zł. 16 – latek za swoje zachowanie w najbliższym czasie odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.

Nieodpowiedzialny uczestnik ruchu drogowego został zatrzymany przed godziną 23:00 w Suszu. Jak się okazało 21 – latek przechodząc przez przejście dla pieszych, korzystał z telefonu komórkowego w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji. Mieszkaniec Susza za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 300 zł.

W Lubawie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego rowerem. Funkcjonariusze wylegitymowali go, sprawdzili w policyjnych systemach po czym skontrolowali stan trzeźwości. Okazało się, że 49 – latek kierował jednośladem, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mieszkaniec Lubawy za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł.

Natomiast w Suszu policjanci ukarali mandatem 39 – latka. Mężczyzna przechodził przez torowisko w miejscu zabronionym.

Kolejny nieodpowiedzialny kierujący został zatrzymany na jednej z dróg w gminie Susz. W trackie czynności policjanci ustalili, że 59 – latek kierował rowerem, mając prawie 0,3 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł.

W Iławie, 46 – latek kierując oplem nie zachował szczególnej ostrożności w następstwie czego nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych i doprowadził do jego potrącenia. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, a kierujący za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

63 – latek mając 2,2 promila alkoholu w organizmie pojechał do sklepu rowerem po alkohol bo jak oświadczył funkcjonariuszom, chciało mu się pić. Policjanci sporządzili wniosek do sądu o ukaranie mieszkańca Zalewa.

Przy jednym ze sklepów w Suszu funkcjonariusze nikogo nie zastali, dlatego skontaktowali się ze zgłaszającym, który po kilku minutach przyjechał samochodem na miejsce zdarzenia. Oświadczył, że na parkingu nieznany mu kierowca doprowadził do uszkodzenia jego pojazdu, po czym odjechał. W trakcie czynności funkcjonariusze sporządzili dokumentacje ze zdarzenia, a także wylegitymowali zgłaszającego i sprawdzili go w systemach oraz skontrolowali stan trzeźwości. Okazało się, że kierujący audi przyjechał samochodem, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie oraz nie posiadał uprawnień, gdyż zostały mu one cofnięte, ponieważ przekroczył dopuszczalną liczbę punktów. 28 – latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl