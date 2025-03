[ZDJĘCIA] Tylko cztery godziny i trzy poważne zdarzenia drogowe w powiecie iławskim

Policjanci apelują o ostrożność! Każdy wypadek, kolizja to suma różnych zdarzeń i wielu z nich można uniknąć. Dlatego kierujmy się rozsądkiem. To hasło powinno przyświecać każdemu uczestnikowi ruchu drogowego. Jednak nie wszyscy stosują się do tej podstawowej zasady.

Do pierwszego zdarzenia doszło kilka minut przed godzina 14:00 w okolicach miejscowości Byszwałd w gminie Lubawa. Policjanci pojechali na miejsce gdzie ustalili, że 69-latek kierujący oplem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go forda i najechał na jego tył. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

Po godzinie 15:00, 23-latek kierujący bmw na prostym odcinku drogi nie upewnił się co do możliwości wykonania manewru wyprzedzania i podejmując ten manewr, doprowadził do zderzenia bocznego ze skodą, który był w trakcie wyprzedzania bmw. W wyniku zderzenia pojazdy zjechały na lewe pobocze. Następnie kierujący skodą uderzył w przydrożne drzewo. Kierujący skodą, jak i jej 3-letni pasażer zostali przetransportowani do szpitala.

O godzinie 18:00 na trasie Iława-Lubawa doszło do potrącenia 38-latka, który wtargnął na jezdnię poza obszarem zabudowanym, bez elementów odblaskowych. Mężczyzna został potrącony przez kierującego hondą, w którą następnie uderzyła kierująca chevroletem, a na chevroleta najechał motocyklista. 38-letni pieszy został przetransportowany helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności na drogach. Warunki pogodowe, a co za tym idzie także drogowe, mogą zmienić się bardzo szybko. Dlatego tak ważne jest zachowanie pełnej koncentracji i trzeźwości za kierownicą i dostosowanie stylu jazdy do sytuacji na drodze.

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl