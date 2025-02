To była zemsta! Auto spłonęło całkowicie

Kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi 35-latkowi, który z zemsty podpalił samochód swojego znajomego. Straty pokrzywdzonego to 20 000 złotych. Mężczyzna wkrótce ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem.

Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o pożarze auta. Na miejsce natychmiast pojechali funkcjonariusze z patrolu, a także grupa dochodzeniowo-śledcza i technik kryminalistyki. Policjanci na miejscu przyjeli zawiadomienie o przestępstwie oraz przesłuchali świadków. Funkcjonariusze wykonali również oględziny, a także zabezpieczyli ślady. W trakcie czynności ustalili, że prawdopodobnie ktoś podpalił samochód, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Straty pokrzywdzonego to 20 000 złotych.

Okazało się, że sprawcą zniszczenia mienia jest 35-latek. Mieszkaniec gminy Zalewo został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Motywem jego działania miała być chęć zemsty z pobudek osobistych. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie wspólnie z Prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Iławie złożyli wniosek do Sądu Rejonowego w Iławie o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Kodeks karny za samo zniszczenie mienia przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

