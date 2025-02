Grypa w ciąży – poważne zagrożenie dla matki i dziecka. Ordynator apeluje o szczepienia

– Do szpitala trafia coraz więcej ciężarnych chorych na grypę. Wszystkie pacjentki są informowane w naszych poradniach, że mogą zaszczepić się za darmo, jednak wciąż zbyt mało kobiet się na to decyduje – mówi lekarz.

Co istotne, każda kobieta w ciąży ma prawo do bezpłatnego szczepienia na grypę, ale pojawia się biurokratyczny absurd.

– Jeśli receptę wystawi ginekolog, pacjentka musi za szczepionkę zapłacić. Natomiast jeśli wystawi ją lekarz rodzinny, szczepienie jest darmowe. To zupełnie niezrozumiałe – zaznacza ordynator.

Największy problem pojawia się, gdy kobieta chora na grypę rodzi dziecko. – Noworodek również jest zakażony i może mieć poważne powikłania pogrypowe. Jak bardzo mogą one być groźne? Na to pytanie najlepiej odpowiedzą neonatolodzy i pediatrzy, którzy potem muszą te dzieci leczyć – podkreśla dr Małkiewicz.

Szczepienie kobiet ciężarnych nie tylko chroni je same, ale także ich dzieci – zarówno w okresie prenatalnym, jak i tuż po urodzeniu. – Pierwsze szczepienie przeciwko krztuścowi podaje się noworodkowi dopiero w 8. tygodniu życia. Do tego czasu dziecko nie ma ochrony, chyba że matka zaszczepiła się w ciąży i przekazała przeciwciała przez łożysko – wyjaśnia ordynator.

Oprócz ryzyka zdrowotnego pojawia się także problem dostępności leczenia.

– Warto wydać parę złotych na szczepienie, ponieważ leki na grypę są znacznie droższe – o ile w ogóle są dostępne – zauważa dr Małkiewicz.

Ordynator nie kryje zaskoczenia silnym ruchem antyszczepionkowym, który w ostatnich latach przybrał na sile. – Nie rozumiem, jak to się stało, że ten ruch ma tak ogromny wpływ na społeczeństwo i zdrowie publiczne. Efektem braku szczepień jest coraz większa liczba pacjentek z ciężkimi powikłaniami – i to nie tylko po grypie, ale także z nowotworami, którym można było zapobiec – mówi lekarz.

Podobny problem dotyczy raka szyjki macicy, którego można uniknąć dzięki szczepieniu przeciwko wirusowi HPV.

– Kobiety zgłaszają się do lekarza dopiero wtedy, gdy już są zakażone wirusem. Wtedy dowiadują się, że mogły uniknąć choroby, gdyby wcześniej się zaszczepiły. Niestety, często jest już za późno – dodaje dr Małkiewicz — Brak szczepień prowadzi do wzrostu zachorowań na nowotwory szyjki macicy i zwiększonego obłożenia oddziałów onkologicznych.

Lekarze podkreślają, że szczepienia w ciąży są bezpieczne i skuteczne, a korzyści z ich przyjęcia znacznie przewyższają potencjalne ryzyko.

– Szczepiąc siebie, kobieta chroni swoje dziecko przed powikłaniami chorób wirusowych – zarówno w okresie ciąży, jak i po porodzie – apeluje dr Małkiewicz.

Grypa to nie tylko „zwykła infekcja” – w przypadku kobiet w ciąży i noworodków może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Dlatego lekarze nieustannie podkreślają: warto się zaszczepić, by chronić siebie i swoje dziecko.

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl