Bezpłatne leki również z recepty w prywatnym gabinecie

Dzieci i seniorzy mogą dostać receptę na bezpłatny lek niezależnie od tego, czy lekarz ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy nie, czyli także w prywatnym gabinecie. 14 lutego weszły w życie przepisy, które znoszą ograniczenia w dostępie do nieodpłatnych leków.

Weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada, że recepty na bezpłatne leki dla pacjentów - dzieci do 18. roku życia i seniorów po ukończeniu 65. roku życia - mogą wystawić wszyscy lekarze, niezależnie od tego, czy mają kontrakt z NFZ, czy go nie mają, czyli także w ramach prywatnej praktyki.

Roczny koszt rozszerzenia uprawnień do wystawiania recept na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów resort zdrowia oszacował na około 415 mln zł.

Dotąd recepty na bezpłatne leki dla seniorów i dzieci mógł wystawiać jedynie lekarz, który zawarł umowę z NFZ w jednym z trzech zakresów - podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej lub leczeniu szpitalnym. Takie uprawnienia ma też tzw. lekarz emeryt, który wystawia receptę dla siebie albo swoich najbliższych oraz część pielęgniarek.

Od 1 września 2023 r. dzieci i seniorzy mogą otrzymać bezpłatnie lek, który znajduje się w wykazie ministra zdrowia. Warunkiem do otrzymania leku nieodpłatnie jest także zdiagnozowane u pacjenta schorzenie, które znajduje się w wykazie dla danego leku.

