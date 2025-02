Bezpieczeństwo na wodzie priorytetem – Iława planuje budowę siedziby dla WOPR

Latem Jeziorak tętni życiem – żeglarze, kajakarze i miłośnicy wodnych kąpieli korzystają z uroków najdłuższego jeziora w Polsce. Jednak, by wodne atrakcje były w pełni bezpieczne, niezbędna jest obecność ratowników. Od lat nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów czuwa Iławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Teraz przyszedł czas, by zadbać także o nich – miasto i gmina podejmują kroki, by WOPR zyskał własną siedzibę.