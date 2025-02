Nowe wiadukty na ul. Lubawskiej w Iławie: rusza przetarg na kluczową inwestycję

Województwo Warmińsko-Mazurskie przygotowuje się do znaczącej inwestycji drogowej w Iławie. Ogłoszono przetarg na rozbiórkę starych i budowę nowych wiaduktów nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 536. Projekt obejmuje także budowę dojazdów oraz pełną infrastrukturę towarzyszącą, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu.

Planowane prace mają na celu zastąpienie obecnych obiektów mostowych nowymi, spełniającymi współczesne standardy bezpieczeństwa i komfortu dla uczestników ruchu drogowego. Nowe wiadukty zostaną zlokalizowane w miejscu dotychczasowych konstrukcji, co oznacza, że w trakcie realizacji projektu nieuniknione będą utrudnienia w ruchu drogowym.

Obecnie istniejące wiadukty to pięcioprzęsłowa konstrukcja z 1978 roku oraz jednoprzęsłowy obiekt z 1939 roku. W ramach inwestycji przewiduje się ich rozbiórkę i budowę dwóch nowych mostów: dwuprzęsłowego o długości 88,9 metra oraz jednoprzęsłowego o długości 26,5 metra. Aby zapewnić ciągłość ruchu pieszego podczas prac budowlanych, planowane jest zainstalowanie tymczasowej kładki z elementów mostów składanych, równolegle do projektowanych wiaduktów.

Termin składania ofert w przetargu upływa pod koniec lutego, co oznacza, że wykonawcę inwestycji możemy poznać już w marcu. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 22 miesiące na realizację zadania.

Do tej pory do zamawiającego wpłynęło aż dziewięć ofert. Tylko jedna zmieściła się w zakładanym na 300 tys. zł budżecie. Firma Rafins z Wrocławia zaoferowała opracowanie dokumentacji za 221,4 tys. zł brutto. Kolejna pod względem ceny oferta pochodzi od gdańskiej firmy projektowej Kuryłowicz Project, która wyceniła prace na 542 tys. zł. Aż trzy oferty przewyższyły pułap 1 mln zł. Najdroższa okazała się oferta za 1,23 mln zł. Wszyscy zadeklarowali 5-letni okres gwarancji. Wybór firmy nastąpi po analizie ceny (60 proc.) oraz okresu udzielonej gwarancji (40 proc.). Wykonawca będzie miał 18 miesięcy na sporządzenia dokumentacji.

Pierwszy wiadukt nad torami linii Warszawa – Trójmiasto to konstrukcja pięcioprzęsłowa o długości ok. 65 m. Obiekt powstał w 1978 roku. Zbudowany jest z prefabrykowanych płyt i zbrojonego betonu. Jak ocenia stan techniczny zamawiający – obiekt jest w niedostatecznym stanie. Liczne spękania nawierzchni, skorodowane poręcze. W dodatku występuje już degradacja dźwigarów i płyty wiaduktu. Drugi wiadukt – starszy bo z 1939 roku – nad torami linii Iława – Olsztyn znajduje się obok pierwszego. Obiekt jest jednoprzęsłowy, monolityczny z betonu zbrojonego, a jego długość to 16,6 metra. Podobnie jak w przypadku pierwszego wiaduktu, tutaj również stan techniczny określono jako niedostateczny.

Mieszkańcy Iławy powinni przygotować się na nadchodzące zmiany w organizacji ruchu oraz ewentualne utrudnienia związane z realizacją tej kluczowej inwestycji infrastrukturalnej.

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl