Dźgnął znajomego nożem bo "nie chciał słuchać jego gadania"

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie zostali poinformowani o ataku nożem. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce, gdzie przybyła również załoga karetki pogotowia.

Ratownicy przystąpili do udzielenia pomocy, a policjanci ustalania okoliczności zdarzenia. Okazało się, że pokrzywdzony wspólnie ze swoim znajomym, który u niego obecnie mieszka, spożywali razem alkohol. W pewnym momencie między mężczyznami doszło do awantury. Wtedy to sprawca wziął w rękę nóż i dźgnął znajomego w brzuch. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała pojechał do szpitala. Natomiast mieszkaniec Iławy trafił do policyjnej celi.

W trakcie dalszych czynności grupa dochodzeniowo — śledcza wspólnie z technikiem kryminalistyki wykonała oględziny i zabezpieczyła ślady oraz kuchenny nóż, którym prawdopodobnie doszło do zranienia. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu 72-latkowi. Mieszkaniec Iławy oświadczył, że miał już dość gadania znajomego dlatego dźgnął go nożem.

W związku z powyższym prokurator na wniosek funkcjonariuszy zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór. Teraz mieszkaniec Iławy będzie musiał stawiać się w jednostce policji, ma zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym, obowiązek powstrzymywania się od alkoholu, zakaz opuszczania kraju oraz nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania.

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl