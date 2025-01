Opel na tablicach innego auta, kierowca na zakazie

Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 23-latkowi oraz jego znajomej. Mężczyzna kierował oplem mimo sądowego zakazu. Kobieta usłyszała zarzut umieszczenia na aucie nieprzypisanej do pojazdu tablicy rejestracyjnej. Mieszkańcy powiatu iławskiego wkrótce ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem.

Policjanci zauważyli opla z tablicami rejestracyjnymi, które straciły ważność. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać kierującego do kontroli. Policjanci wylegitymowali go, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali stan trzeźwości. Okazało się, że 23-latek kierował samochodem pomimo aktywnego sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że tablice rejestracyjne, które posiada opel, nie są przypisane do tego pojazdu, a właścicielem pojazdu jest pasażerka samochodu.

Funkcjonariusze zatrzymali 23-latka i jego znajomą. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów mieszkańcom powiatu iławskiego. Mężczyzna odpowie za kierowania pojazdami mechanicznymi pomimo aktywnego sądowego zakazu. Jego 22-letnia znajoma będzie musiała wytłumaczyć się z umieszczenia na oplu nieprzypisanej do pojazdu tablicy rejestracyjnej.



Kodeks karny za kierowanie pojazdem mechanicznym pomimo aktywnego sądowego zakazu jak i używanie cudzej tablicy rejestracyjnej pojazdu przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl