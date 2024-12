Jeden szedł bez butów, drugi ubrany w samą koszulkę i majtki

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. To hasło powinno przyświecać każdemu z nas.

Do oficera dyżurnego iławskiej policji zadzwonił mężczyzna. Powiedział, że jedną z dróg w gminie Iława idzie mężczyzna bez butów. Funkcjonariusze pojechali we wskazanym kierunku gdzie zastali 38 – latka. W trakcie rozmowy z mężczyzną mieszkaniec Iławy bardzo źle się poczuł i upadł na ziemię. Na miejsce natychmiast przyjechali ratownicy medyczni. Na szczęście 38 – latkowi nic poważnego się nie stało. Mężczyzna po udzieleniu pomocy przez ratowników został odwieziony do domu i przekazany pod opiekę mamie.

Innego dnia do oficera dyżurnego zadzwonił kolejny zaniepokojony mieszkaniec Iławy. Oświadczył, że jedną z ulic w mieście idzie mężczyzna ubrany w samą koszulkę i majtki. Na miejsce przybył również zespół karetki pogotowia, który zabrał mężczyznę do szpitala.

Nie bądźmy obojętni na losy osób samotnych, bezdomnych i potrzebujących pomocy. Szczególnie o tej porze roku informujmy służby o niepokojących nas sytuacjach czy miejscach przebywania osób bezdomnych. Reagujmy, gdy widzimy osoby leżące na chodnikach, trwanikach, samotnie przebywające w okolicach dworców, siedzące dłuższy czas na ławkach w parkach, czy też zamieszkujące pustostany, kanały ciepłownicze itp. Nie przechodźmy również obojętnie obok osób, które są pod silnym działaniem alkoholu, gdyż w wyniku jego działania w organizmie nie odczuwają oni niskich temperatur i są szczególnie narażeni na wychłodzenie. Każde przekazane zgłoszenie będzie natychmiast sprawdzane.

Pamiętajmy również, że istnieje możliwość poinformowania policjantów o takim miejscu za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Kiedy wejdziemy w tą aplikację należy kliknąć zakładkę bezdomność, a następnie w opisie przekazać informację na temat miejsca przebywania tych osób. W taki prosty sposób jesteśmy w stanie dotrzeć do miejsc, o których możemy nie wiedzieć, a tym samym zapobiec zagrożeniu jakie mogą spotkać osoby bezdomne będące w kryzysie i udzielić im pomocy.

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl