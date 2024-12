Nielegalnie łowił ryby i posiadał broń bez pozwolenia

Kary nawet do 8 lat pozbawienia wolności grozi mieszkańcowi Iławy, który został przyłapany na kłusownictwie i do tego posiadał broń bez zezwolenia. Mężczyzna nielegalnie łowili ryby za pomocą sieci rybackich typu wonton. Zauważyli go strażnicy rybaccy podczas patrolowania jeziora Iławskiego i powiadomili policję.