W rejonie przejść dla pieszych potrzebna większa ostrożność

Rejony przejść dla pieszych, to miejsca szczególne, dlatego wymagają dodatkowej uwagi. Każdy kierowca zbliżając się do przejścia dla pieszych powinien zwolnić, obserwować jego rejon i zatrzymać się widząc pieszego. A teraz, gdy pogoda bardzo ogranicza widoczność, szczególna ostrożność nabiera jeszcze większego znaczenia. Właśnie brak tych elementów bezpieczeństwa skutkowało potrąceniem pieszej na przejściu dla pieszych w Iławie. Kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.