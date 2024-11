Zgłosił kradzież samochodu, którego nigdy nie posiadał

Bezpodstawne wzywanie służb ratunkowych i blokowanie numeru alarmowego jest nie tylko wykroczeniem, ale też wyjątkową bezmyślnością. Z numeru 112 należy korzystać z rozwagą, ponieważ jest on narzędziem służącym do ratowania zdrowia i życia oraz mienia. Niestety nadal nie wszyscy o tym pamiętają. Dlatego policjanci nie mają pobłażania wobec tych, którzy lekceważą te zasady. Przekonał się o tym mieszkaniec gminy Iława, który zgłosił nieprawdziwą interwencję.

Numer alarmowy 112 jest powszechnie znany. O jego znaczeniu i celu użycia policjanci edukują już najmłodszych podczas profilaktycznych pogadanek.

Wydawać by się mogło, że każdy wie, że numer ten należy wybierać tylko i wyłącznie z określonym przeznaczeniem – w sytuacjach zagrażających życiu, zdrowiu, czy mieniu. Niestety, policyjna praktyka dowodzi, że wciąż spotykamy się z bezmyślnymi zachowaniami mieszkańców, którzy niepotrzebnie angażują służby.

Do takiego zdarzenia doszło we wtorek (12.11.2024 r.) w gminie Iława. Zgłaszający wskazał, że z posesji zniknął volkswagen. Dodał, że samochód był kupiony na części i ma zamontowane tablice rejestracyjne z innego pojazdu. Twierdził, że kluczyki są w domu, a vw było paliwa na ok. 15 km. Na miejsce pojechała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o przestępstwie, a także zarejestrowali pojazd jako utracony i o zaistniałej sytuacji poinformowali okoliczne jednostki policji.

Jednak po pewnym czasie okazało się, że informacje zawarte w zgłoszeniu były nieprawdziwe. Jak ustalili policjanci 18-latek, nigdy nie miał samochodu a nr VIN, który podał był od innego samochodu. Za bezpodstawne wezwanie służb mężczyzna został ukarany mandatem.

Pamiętaj! Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie! Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy. Numer alarmowy 112 ratuje życie! Nie dzwoń bez potrzeby!

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl