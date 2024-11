Chciała sprawdzić jak szybko przyjedzie policja

Bezpodstawne wzywanie służb ratunkowych i blokowanie numeru alarmowego jest nie tylko wykroczeniem, ale też wyjątkową bezmyślnością. Z numeru 112 należy korzystać z rozwagą, ponieważ jest on narzędziem służącym do ratowania zdrowia i życia oraz mienia. Niestety nadal nie wszyscy o tym pamiętają. Dlatego policjanci nie mają pobłażania wobec tych, którzy lekceważą te zasady. Przekonała się o tym mieszkanka Iławy, która zgłosiła nieprawdziwą interwencję.

Numer alarmowy 112 jest powszechnie znany. O jego znaczeniu i celu użycia policjanci zawsze rozmawiają podczas spotkań już z najmłodszymi.

Wydawać by się mogło, że wszyscy wiemy, że numer ten należy wybierać tylko i wyłącznie z określonym przeznaczeniem – w sytuacjach zagrażających życiu, zdrowiu, czy mieniu. Niestety, funkcjonariusze nadal spotykają się z bezmyślnymi zachowaniami mieszkańców, którzy niepotrzebnie bądź dla żartu angażują służby.

Do takiego zdarzenia doszło we wtorek (05.11.2024 r.) kilka minut po godzinie 18:00. Do oficera dyżurnego iławskiej jednostki policji zadzwoniła kobieta i poinformowała, że przyszła do niej znajoma, która miała być pobita. Dodała, że doszło również do uszkodzenia komputera. Funkcjonariusz natychmiast skierował na miejsce policyjny patrol.

Chwilę później okazało się, że informacje zawarte w zgłoszeniu były nieprawdziwe. Policjanci ustalili, że nikt nikogo nie pobił a znajoma była wymyśloną osobą, komputera również nie było w pokoju, gdyż kobieta go nie posiadała. Zgłaszająca znajdowała się pod działaniem alkoholu i była bardzo rozbawiona wizytą funkcjonariuszy. 50-latka nie potrafiła podać powodu interwencji. Okazało się, że mieszkanka Iławy chciała tylko sprawdzić, jak szybko przyjedzie patrol. Kobieta za bezpodstawne wezwanie służb została ukarana 500-złotowym mandatem.

