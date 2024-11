Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionej mieszkanki gminy Zalewo

W środę (06.11.2024) funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 72-latki z gminy Zalewo. Kobieta we wtorek ok. godz. 16:00 miała wyjść z domu do sklepu znajdującego się w sąsiedniej miejscowości. Policjanci ustalili, że dwie godziny później kobieta miała wracać do domu tą samą drogą, jednak nie dotarła do miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania 72-latki. Trasa, którą zazwyczaj wracała kobieta, przebiegała przez łąki, las, a także tereny bagniste. To właśnie tam rozpoczęto poszukiwania. W akcji uczestniczyli policjanci oraz pies tropiący wraz ze swoim przewodnikiem z grupy Ratownictwa PCK Olsztyn. Funkcjonariusze w międzyczasie sprawdzili szpitale, a także okoliczne budynki. Policjanci kawałek po kawałku sprawdzali kompleks leśny oraz okoliczne łąki. Poszukiwania utrudniała niska temperatura oraz gęsta mgła, która bardzo ograniczała widoczność. Po kilku godzinach funkcjonariusz z zespołu do spraw poszukiwań w wysokiej trawie zauważył zaginioną. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który udzielił pomocy kobiecie, po czym mieszkanka gminy Zalewo została przekazana najbliższej rodzinie.

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl